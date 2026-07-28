Guatemala flexibiliza el voto de sus migrantes en EE.UU. para las elecciones de 2027

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Ciudad de Guatemala, 28 jul (EFE).- Los guatemaltecos radicados en Estados Unidos podrán emitir su voto en cualquier centro de votación habilitado en el extranjero en las elecciones generales de 2027, independientemente del lugar donde hayan registrado su empadronamiento, según un acuerdo del Tribunal Supremo Electoral (TSE) divulgado este martes.

La reforma al Reglamento del Voto en el Extranjero, publicada en el Diario de Centro América (oficial), establece que el Registro de Ciudadanos elaborará un padrón electoral del extranjero único.

Aunque para fines organizativos y logísticos se generen listados por circunscripción o Junta Receptora de Votos, la normativa aclaró que las divisiones no impedirán a los ciudadanos votar en cualquier centro habilitado en el exterior, siempre que estén inscritos en dicho padrón.

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Para garantizar la transparencia del proceso, el TSE implementará un sistema de verificación y registro para asegurar que cada persona ejerza el sufragio una sola vez en la misma elección.

Asimismo, la normativa ratifica que los migrantes podrán realizar el trámite de empadronamiento e identificarse para votar indistintamente con el Documento Personal de Identificación (DPI) o con el pasaporte guatemalteco vigente.

En el extranjero, los guatemaltecos únicamente están facultados para votar por las candidaturas a presidente y vicepresidente de la república centroamericana.

De acuerdo con el cronograma oficial, el TSE prevé realizar la convocatoria para las elecciones generales el 22 de enero de 2027 y ha fijado la primera vuelta para el 27 de junio, además de una eventual segunda vuelta presidencial para el 22 de agosto.

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En los comicios generales de 2023, solo 1.433 guatemaltecos ejercieron el voto en los 17 centros habilitados en 15 ciudades de Estados Unidos, una cifra superior a los 734 que participaron en 2019, según datos oficiales. EFE