Feijóo se reúne con Kast y Noboa en su visita a Perú para la toma de posesión de Fujimori

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El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha reunido este martes con diversos dirigentes iberoamericanos en el marco de su viaje a Perú para asistir a la toma de posesión de su presidenta electa, Keiko Fujimori.

A pocas horas de la ceremonia de la toma de posesión, Feijóo se ha encontrado con el presidente de Chile, José Antonio Kast, y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, con quienes ha conversado, según ha informado el PP.

Feijóo ya se reunió en enero de 2024 en Madrid con Noboa, coincidiendo con su primer viaje oficial a España como presidente de Ecuador. En aquella cita, el líder del PP le trasladó su solidaridad "ante los episodios violentos" que atrasevaba el país sudamericano, tras ser decretado formalmente un "conflicto armado interno" ante la concatenación de fugas, motines y ataques de grupos criminales.

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REUNIÓN CON FUJIMORI

El líder del PP, que llegó a Lima este lunes acompañado por la eurodiputada y secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, tuvo un primer encuentro con Keiko Fujimori durante una reunión con el Consejo Empresarial de Alianza por Iberoamérica y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

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Posteriormente, Feijóo y Fujimori mantuvieron una reunión bilateral.

"Europa celebra una nueva esperanza para Perú y para Iberoamérica: liderazgo sereno, Estado de Derecho, seguridad y prosperidad", ha escrito Dolors Montserrat en 'X', donde ha acompañado el texto con fotografías de ambas delegaciones conversando. Además, ha expresado su deseo por "trabajar juntos para estrechar aún más los lazos entre Perú y Europa".

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El líder del PP, que ya pidió el voto para Fujimori a los peruanos que residen en España, felicitó a la presidenta electa de Perú tras su victoria y aseguró que es "una gran noticia" para el país y "para toda Hispanoamérica".

En un mensaje en su cuenta oficial de 'X', Feijóo se mostró convencido de que "su experiencia y larga trayectoria será clave" para mejorar la "estabilidad", "institucionalidad" y "prosperidad" de Perú.

Por su parte, Fujimori participó de forma telemática en el foro 'Libertas' que el Partido Popular Europeo (PPE) organizó en Madrid y que reunió a más de 60 partidos de 42 países de Europa e Iberoamérica.

En esa intervención, Fujimori se planteó como objetivo que el país andino tenga una relación cada vez más estrecha con Europa. "Iberoamérica y Europa poseen una enorme capacidad para aportar estabilidad, crecimiento y liderazgo en un contexto internacional cada vez más amplio", añadió.

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