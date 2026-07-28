El Tribunal Constitucional de RDC valida la ley que allana el camino a un tercer mandato del presidente

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El Tribunal Constitucional de República Democrática del Congo (RDC) ha ratificado este martes una ley aprobada por ambas cámaras del Parlamento congoleño que allana el camino para que el presidente, Félix Tshisekedi, pueda presentarse a un tercer mandato en el país africano.

La máxima corte judicial ha determinado durante una audiencia pública que las disposiciones de la ley, aprobada por la Asamblea Nacional y por el Senado, se ajustan a la Constitución, si bien ha expresado "reservas" sobre ciertos artículos.

"Haciendo uso de su potestad normativa, el tribunal ordenará que la ley se publique en el Boletín Oficial con la presente sentencia como anexo, para que las reservas formuladas puedan tenerse en cuenta en su aplicación", ha declarado, según ha recogido el portal de noticias congoleño Actualité.

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La Asamblea Nacional aprobó a principios de junio una ley sobre la organización de referéndums, clave para cualquier revisión constitucional destinada a modificar el límite de dos mandatos del jefe de Estado, que desencadenó fuertes protestas antigubernamentales en el país, impulsadas por la conocida como Coalición Artículo 64.

La violencia policial en las protestas, que se saldaron con al menos un muerto y alrededor de 40 heridos, fue condenada por el portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Seif Magango, a mediados de ese mes.

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Tshisekedi, que ocupa el cargo desde 2019, ya puso sobre la mesa en 2024 la posibilidad de modificar la Carta Magna y anunció planes para crear una comisión de expertos dedicada a revisarla, lo que ya provocó que la oposición le acusara de intentar impulsar modificaciones que le permitieran volver a concurrir a las urnas.