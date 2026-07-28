El LAMC vuelve a Nueva York de la mano de Trueno, Milo J, Julieta Venegas y Luck Ra

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Nueva York, 28 jul (EFE).- La Conferencia de Música Latina Alternativa (LAMC) vuelve a Nueva York en una nueva edición que contará con artistas destacados como Trueno, Milo J, Luck Ra o Julieta Venegas, así como con una amalgama de coloquios que pondrán esta semana el foco en los entresijos de la industria musical.

El evento, considerado el más importante de su categoría en Estados Unidos, da oficialmente el pistoletazo de salida esta tarde con un evento de 'networking' en Flux Studios, en el barrio de East Village, a las 18:00 hora local (22:00 GMT).

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A este le sigue un 'show' en la sala DROM a las 20:00 (00:00 GMT) donde se presentará el argentino Luck Ra, conocido por éxitos como 'La Morocha' u 'HOLA PERDIDA', además de los artistas Yk It's Junaa, Mariangela, Poe Leos, YENDRY y Elena Sofia.

Mañana miércoles, el hotel Intercontinental New York Times Square albergará numerosos coloquios centrados en la parte más técnica de la industria musical, con la intervención de miembros de discográficas como Sony o Warner Bros y de redes sociales como Youtube o TikTok.

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Así, estos "expertos" indagarán en temas dirigidos a los propios artistas y otros trabajadores del sector, como la conexión con los fans, el papel de la mujer en la música hispana, la expansión de la música latina alrededor del mundo o las diferentes estrategias a seguir para llegar al primer millón de reproducciones en redes.

A las 17:00 (21:00 GMT) de ese mismo día, el escenario del SummerStage, en Central Park, albergará las actuaciones de Julieta Venegas, los venezolanos Lasso y Micro TDH y la DJ Anamaria Sayre, a los que seguirán varios 'shows' en el East Village con artistas como FAMA, Mosmo, Omar Camacho o FLVCCKA.

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En el caso de Julieta Venegas, la mexicana volverá a participar en esta edición del LAMC el jueves con un "preguntas y respuestas" junto a Julyssa López, subdirectora de música de la revista Rolling Stone.

El mismo día, los argentinos Milo J y Trueno, que recientemente colaboraron en la canción 'PUMAS', también intervendrán en un "preguntas y respuestas" mediado por la periodista de Billboard Leila Cobo.

Por la tarde, el SummerStage volverá a acoger varios conciertos, esta vez de La India y DJ Tony Touch, y a las 20:00 DROM presentará 'Sounds from Spain', un conjunto de actuaciones de los cantantes españoles BALA, Emé y West Srk, con un DJ set de Maken Row.

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El LAMC terminará el sábado 1 de agosto con otro concierto en el SummerStage, en colaboración con la Academia Latina de Grabación, donde interpretarán sus canciones más populares Trueno, Milo J, J Noa y la DJ Albina Cabrera. EFE