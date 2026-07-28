Aumentan a 41 los muertos por un deslizamiento de tierra en el centro de China

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El número de fallecidos a causa de un deslizamiento de tierra registrado hace más de una semana en el municipio chino de Chongqing, en el centro del país, causado por las fuertes lluvias en la zona, ha aumentado a 41, después de que las autoridades locales hayan confirmado nuevas víctimas.

El centro de mando de rescate del citado condado, bajo la administración de la ciudad de Chongqing, ha confirmado este martes que otras 30 personas murieron fruto del deslizamiento, tal y como recoge la agencia de noticias china Xinhua.

Estas cifras elevan a 41 el número de víctimas mortales, después de que las autoridades ya avanzaran el pasado jueves que once personas habían muerto y 50 desaparecidos, si bien los equipos de rescate no han precisado ahora cuántas personas siguen dadas por desaparecidas.

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El deslizamiento de tierra provocó el derrumbe de cerca de diez edificios residenciales, lo que obligó a evacuar a más de 1.100 residentes y desplegar más de 800 rescatistas.

El Ministerio de Gestión de Emergencias anunció un paquete de ayudas de 50 millones de yuanes (cerca de 6,5 millones de euros) para brindar asistencia a los residentes afectados.