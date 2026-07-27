Vicky Martín Berrocal y Alba Díaz derrochan complicidad mientras crecen los rumores que la relacionan con Javier Cabrera

Mientras continúan creciendo los rumores que la relacionan sentimentalmente con el empresario Javier Cabrera, Vicky Martín Berrocal ha reaparecido este fin de semana en Marbella acompañada de su hija, Alba Díaz, derrochando complicidad y protagonizando uno de los momentos más espontáneos de la noche. Madre e hija asistieron a la Global Gift Humanitarian Award Gala, una de las citas solidarias más importantes del verano, donde se dejaron ver muy unidas entre risas y carcajadas.

La diseñadora atraviesa un gran momento tanto personal como profesional. En las últimas semanas, su nombre ha vuelto a ocupar titulares después de que varias informaciones la hayan relacionado con Javier Cabrera, empresario y exmarido de Eugenia Martínez de Irujo. Aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente una relación, ambos han sido vistos compartiendo planes, alimentando así las especulaciones sobre un posible romance.

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Ajena a los comentarios sobre su vida sentimental, la diseñadora disfrutó de una velada muy especial junto a su hija, con quien volvió a demostrar la estrecha relación que las une. Ambas compartieron confidencias, bromas y sonoras carcajadas durante el photocall y antes del comienzo de la gala, reflejando la naturalidad y complicidad que siempre han mostrado en público.

La noche estuvo encabezada por las anfitrionas Eva Longoria y María Bravo, que acudió acompañada de su pareja, Nicolás Escámez, y fueron las encargadas de recibir a los numerosos invitados que se dieron cita en este evento benéfico celebrado en Marbella.

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Entre los rostros más conocidos destacaron Bárbara Rey, la actriz india Shilpa Shetty, Bernd Schuster junto a su mujer, Elena Blasco, Melody, Lorena Bernal, Iván Sánchez, Carlos Rivera, Begoña Vargas, Leonor Varela, Diego Boneta, Lidia Torrent junto a Jaime Astrain y el Mister Internacional José Antonio Campos Calle, entre otras muchas personalidades del mundo de la cultura, el deporte y el espectáculo.

Una edición más, la Global Gift Gala volvió a reunir a numerosas celebridades con un objetivo solidario, aunque una de las imágenes más comentadas de la noche fue, sin duda, la protagonizada por Vicky Martín Berrocal y Alba Díaz, que volvieron a conquistar a los asistentes con su naturalidad y su inseparable complicidad en un momento especialmente feliz para la diseñadora.

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