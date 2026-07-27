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Unas 13 carreteras madrileñas permanecen afectadas por el incendio de la sierra oeste, con cortes totales o parciales

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Un total de 13 carreteras de la Comunidad de Madrid permanecen afectadas este lunes por los incendios en la sierra oeste, con diferentes tramos cortados total o parcialmente al tráfico, según la última actualización del gobierno regional a las 07.45 horas.

En concreto, la M-507 permanece cortada en ambos sentidos entre los kilómetros 28,5 y 36, entre Aldea del Fresno y Villa del Prado.

También está cortada en ambos sentidos la M-540, entre los kilómetros 1 y 6,9, desde Villa del Prado hasta el límite con la provincia de Toledo; la M-501, entre los kilómetros 40 y 69, entre Navas del Rey y San Martín de Valdeiglesias hasta el límite provincial; y la M-541, entre los kilómetros 0 y 6,4, entre Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias.

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En la carretera M-512 permanece cortado el tráfico en ambos sentidos entre los kilómetros 10,5 y 22, desde Robledo de Chavela hasta el cruce con la M-501, mientras que entre los kilómetros 0 y 10,5, en Santa María de la Alameda, la circulación está cortada en sentido ascendente.

Asimismo, la M-531 está cerrada en ambos sentidos entre los kilómetros 0 y 8, entre Colmenar del Arroyo y Robledo de Chavela, y la M-539 entre los kilómetros 0 y 6, entre Robledo de Chavela y Valdemaqueda.

En la M-533, el corte afecta al sentido ascendente desde el kilómetro 0, en Peralejo, desde la rotonda de la M-600.

Por su parte, en la M-521 permanece cortada la circulación en sentido descendente entre los kilómetros 23 y 29, desde Fresnedillas de la Oliva hasta Robledo de Chavela, y en ambos sentidos entre los kilómetros 6 y 16, en Quijorna y Navalagamella.

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También está cortada en sentido ascendente la M-855 desde el kilómetro 0, en Navas del Rey, desde la rotonda de la M-501; la M-537 en ambos sentidos entre los kilómetros 0 y 0,2, en Robledo de Chavela; la M-510 entre los kilómetros 20,6 y 54,5, desde Valdemorillo y Chapinería hasta el límite provincial, en ambos sentidos; y la M-957 entre los kilómetros 0 y 5,75, en San Martín de Valdeiglesias, también en ambos sentidos.

Las autoridades recomiendan evitar los desplazamientos por las zonas afectadas y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia.

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