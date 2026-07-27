Shein revela una desaceleración de su crecimiento antes de salir a bolsa en Hong Kong

Pekín, 27 jul (EFE).- La plataforma de moda rápida Shein registró unas pérdidas de 99 millones de dólares en el primer trimestre de 2026 y un crecimiento de los ingresos de apenas el 1,1 %, según el documento presentado para su salida a bolsa en Hong Kong, que permite conocer por primera vez las cuentas del grupo.

La empresa atribuyó el resultado trimestral negativo principalmente a un ajuste contable de 328 millones de dólares por la valoración de acciones preferentes convertibles y reembolsables, mientras que su beneficio operativo descendió un 26 %, hasta 258 millones de dólares.

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En el conjunto de 2025, Shein obtuvo un beneficio neto de 2.060 millones de dólares, un 38,8 % menos que los 3.370 millones del ejercicio anterior, pese a que sus ingresos aumentaron un 8 % interanual, hasta 41.900 millones de dólares.

El folleto también refleja una ralentización del negocio en Estados Unidos, donde los ingresos descendieron un 14 % en el primer trimestre, hasta unos 2.000 millones de dólares, un retroceso que la compañía atribuye a la eliminación de la exención arancelaria para envíos de bajo valor.

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Europa se consolidó como el principal mercado de Shein en 2025, con un 35,4 % de los ingresos, por delante de EE.UU., cuya contribución cayó al 24,1 %, mientras que el resto de mercados representó el 40,5 % de la facturación.

La empresa también advirtió de que la eliminación en la Unión Europea (UE) de la exención de derechos de aduana para envíos de hasta 150 euros podría tener un impacto significativo en su actividad, dado el peso del mercado europeo en sus ventas.

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Fue el pasado 1 de julio cuando la UE puso fin a la exención de derechos de aduanas para los paquetes de menos de 150 euros que llegan al bloque. Desde entonces, se cobra una tasa de al menos 3 euros a dichos paquetes para, así, frenar la avalancha de importaciones baratas que entran a la Unión Europea sobre todo desde China y a través de plataformas como Shein, Temu o AliExprés.

El documento presentado por Shein no detalla el tamaño de la oferta, el precio de las acciones ni el calendario definitivo de la operación, aunque la publicación del folleto supone un nuevo paso en un proceso de salida a bolsa que se ha prolongado durante años.

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La publicación de las cuentas llega después de que el regulador bursátil chino autorizara este mes a Shein a avanzar con su salida a bolsa en Hong Kong mediante una emisión de hasta 341,6 millones de acciones.

Fundada en China en 2012 y con sede en Singapur desde 2022, Shein intentó inicialmente cotizar en Nueva York y posteriormente en Londres antes de optar por Hong Kong, donde este mes obtuvo el visto bueno del regulador bursátil chino para avanzar con la operación.

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La compañía, que produce principalmente en la provincia meridional china de Cantón y opera en unos 160 países y regiones, se convirtió en 2024 en el tercer mayor minorista de moda del mundo, por detrás de Nike y Adidas, según GlobalData.

La empresa afronta una creciente presión regulatoria en Occidente por la venta de productos ilegales, prácticas comerciales consideradas engañosas y críticas por el impacto ambiental y laboral de su modelo de moda ultrarrápida. EFE