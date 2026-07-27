GrapheneOS confirma que llegará a los móviles de Motorola en 2027 gracias a los avances de Qualcomm

GrapheneOS ha confirmado que el soporte para los dispositivos móviles de Motorola sigue estando en pie para 2027 gracias a los avances que Qualcomm ha logrado en sus procesadores.

El sistema operativo que apuesta por la privacidad del usuario ha confirmado que el proyecto dará el salto a los móviles de Motorola gracias a las mejoras de seguridad a nivel de 'hardware' que Qualcomm implementa en sus chips.

En concreto, GrapheneOS explica en una publicación en X (antes Twitter) que la razón por la que solo ha estado presente en los móviles Google Pixel es que eran los únicos que cumplían con sus estrictos estándares de seguridad a nivel de chip (el módulo de seguridad 'Secure Element').

PUBLICIDAD

Esta capacidad a nivel de chip ha permitido que los móviles de Google sean lo suficientemente seguros para resistir ataques de fuerza bruta, al limitar los intentos a un máximo de 20 e imponer esperas progresivas de hasta 41 días, según la nueva gestión del bloqueo de pantalla de Android 16 QPR2 (que llegará a Android 17), además de evitar que los gobiernos modifiquen el 'firmware' del chip para eliminar dicho límite.

GrapheneOS también ha dado detalles más complejos sobre cómo protege los datos en el móvil, y no es solo por 'hardware', ya que por 'software' añade capas de protección como contraseñas de hasta 128 caracteres, autenticación en dos pasos (huella + PIN), bloqueo completo del puerto USB y un temporizador de reinicio automático que borra la memoria RAM y bloquea el dispositivo.

PUBLICIDAD

De hecho, GrapheneOS introdujo esta última función en 2021, y Google y Apple la integraron en sus sistemas operativos a posteriori, aunque sin todas las opciones que da GrapheneOS, ya que permite establecer un temporizador personalizado de entre diez minutos y 72 horas e, incluso, hacer un borrado completo de RAM.

Entre las integraciones de GrapheneOS están tanto el cierre de sesión seguro, que permite llevar a los usuarios secundarios y 'Private Space' al estado seguro inicial sin reiniciar el móvil, como el PIN de coacción, un sistema con el que mediante una contraseña especial el dispositivo borra por completo su información de forma inmediata.

PUBLICIDAD