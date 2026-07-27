La UE renueva el acuerdo que permite a los buques europeos pescar en aguas de Seychelles

Bruselas, 27 jul (EFE).- La Unión Europea y Seychelles firmaron este lunes el nuevo acuerdo que permite a los buques del bloque comunitario pescar por un periodo de cuatro años hasta 55.000 toneladas de atún u otras especies en las aguas de este archipiélago africano del océano Índico.

El protocolo renovado, que aún tiene que ser ratificado por ambas partes para entrar en vigor, permitirá que hasta 30 buques cerqueros y 8 palangueros obtengan la licencia y reanuden sus operaciones, interrumpidas cuando expiró el anterior protocolo el pasado 23 de febrero, explicó la Comisión Europea en un comunicado.

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La mayor parte de la flota europea desplegada en las aguas de Seychelles es española, ya que en ellas operan 12 atuneros cerqueros y 12 palangueros del País Vasco, Galicia y Cantabria, según el Ministerio de Agricultura español.

La actividad de la flota atunera en esas aguas es responsable de la mayor parte de las importaciones al país isleño, que en 2024 rozaron los 60 millones de euros, ya que un 50 % se deben a los desembarcos de las capturas y otro 20 % a los suministros para esos buques, de acuerdo con datos del Ministerio de Exteriores.

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El nuevo acuerdo prevé una contribución de 23 millones de euros de la UE durante cuatro años, de los cuales tres millones estarán reservados para apoyar al sector de la pesca sostenible de Seychelles.

Además, los propietarios de los buques europeos tendrán que pagar una licencia y una tasa de captura de 90 euros por tonelada, así como una tasa destinada a la gestión medioambiental y la observación de los ecosistemas marinos de las aguas de Seychelles.

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Bruselas recordó que el atún es el producto acuático más consumido en la UE, representando el 11 % del total de importaciones de productos pesqueros y de acuicultura hacia el bloque en 2024, por lo que este acuerdo permitirá que buques europeos cubran parte de esa demanda y se reduzca la dependencia de importaciones.

El nuevo protocolo se aplicará desde este lunes y entrará en vigor una vez que concluya el proceso de ratificación por parte de la UE -que requiere el consentimiento de la Eurocámara- y de Seychelles. EFE