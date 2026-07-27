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Línea Directa gana 52,1 millones de euros en el primer semestre, un 19% más

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Línea Directa obtuvo un beneficio neto de 52,09 millones de euros en el primer semestre del año, lo que supone un incremento del 19% frente al mismo periodo del año pasado, según ha informado este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

A través de un comunicado, la entidad ha explicado que esta evolución positiva del resultado se sustenta en el incremento de las cifras de negocio en todas las líneas de actividad (Motor, Hogar, Salud y Otros) y la mejora del ratio combinado, gracias a la "contención de la siniestralidad y la mejora continua de los niveles de eficiencia".

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En concreto, las primas emitidas aumentaron un 9,2%, hasta alcanzar los 609,29 millones de euros, mientras que los ingresos procedentes de actividades ordinarias de seguros (la prima imputada bruta) alcanzaron los 577,12 millones de euros, un 11,2% frente al primer semestre del año pasado.

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