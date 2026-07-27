El ministro de Hacienda de Brasil llama "payaso" a Milei y cuestiona la economía argentina

São Paulo, 27 jul (EFE).- El ministro de Hacienda de Brasil, Dario Durigan, calificó de "payaso" al presidente de Argentina, Javier Milei, y aseguró que la economía de ese país está peor que la brasileña, en medio de la crisis bilateral por los ataques de Milei contra su homólogo Luiz Inácio Lula da Silva.

"El payaso del presidente de Argentina vino a Brasil y habló de Brasil, cuando el riesgo país de Argentina es mucho más alto, la deuda pública es mucho más alta y la inflación es mucho más alta", dijo Durigan en una entrevista a la emisora Radio Jornal de Pernambuco. EFE

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