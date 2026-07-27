La Policía de Nicaragua incauta 137 kilos de cocaína y arresta a seis personas

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San José, 27 jul (EFE).- La Policía Nacional de Nicaragua informó este lunes que incautó 137 kilos de cocaína en el municipio de Nindirí, departamento (provincia) de Masaya y vecina de Managua, y detuvo a seis sospechosos ligados al alijo.

La Policía Nacional incautó 95 paquetes rectangulares ocultos en un barril de plástico y otros 18 paquetes en una vasija honda para lavar ropa en una vivienda en Nindirí, dijo a los medios en Managua la portavoz policial, la subcomisionada Karen Obando.

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Según la versión policial, el jueves pasado agentes policiales allanaron una vivienda y encontraron los 113 paquetes envueltos en cinta adhesiva, que en la prueba de campo dieron positivo a cocaína con un peso de 137 kilogramos, indicó la portavoz policial.

Durante el operativo, los oficiales capturaron a seis personas, incluida dos mujeres, cuya nacionalidad no fue precisada, e incautaron un automóvil tipo sedan y dos motocicletas.

La droga, los vehículos y los detenidos fueron remitidos a las autoridades para el debido proceso judicial, añadió.

Las autoridades nicaragüenses ejecutan una estrategia que denominan 'Muro de Contención', que tiene como objeto evitar la circulación de la droga o dinero vinculado al narcotráfico, para la cual mantienen "estrechos lazos de cooperación" con los países de la región, así como Estados Unidos, México y Rusia.

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Nicaragua se encuentra geográficamente ubicada en un corredor de alto tráfico de la droga que se produce en Suramérica y que luego es trasladada a Norteamérica. EFE