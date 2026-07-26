Vecinos de Berlín, entre la tristeza y la duda sobre la seguridad tras atropello múltiple

Salvador Martínez Mas

Berlín, 26 jul (EFE).- Los vecinos del céntrico parque berlinés de Tiergarten paseaban este domingo con semblante serio y expresaban dudas sobre la seguridad del lugar, escenario de un atropello múltiple que dejó el sábado una persona muerta y 16 heridas, y por el que se busca a un hombre del "espectro islamista" que todavía está fugado.

PUBLICIDAD

"Esta mañana hay algo como roto en el ambiente", dijo a EFE Alex, vecino del distrito centro de Berlín que dice caminar todos los días hasta 30.000 pasos en este gran parque de la capital alemana.

"Es algo muy dramático", agregó al aludir al atropello múltiple del sábado, ocurrido durante la fiesta del Día del Orgullo LGBTI de Berlín, un evento en el que él mismo estuvo disfrutando con amigos, aunque abandonó el lugar poco antes de que una furgoneta blanca penetrara en el parque y arrollara a 17 personas.

PUBLICIDAD

"No sé si hubo un problema en el dispositivo de seguridad o hubo un error de supervisión, lo cierto es que en Alemania se ha trabajado mucho para evitar atentados, pero asegurar al 100 %, eso es algo que...", destacó, sin poder terminar la frase.

Alex habló mientras daba su paseo dominical a tan sólo unos 200 metros del vehículo del atropello, que sigue en el lugar, con la parte frontal destruida y en el centro de un notorio perímetro policial ubicado en el sureste del parque, no lejos del monumento a Ludwig van Beethoven, Joseph Hayden y Wolfgang Amadeus Mozart.

PUBLICIDAD

Más cerca del vehículo, en otro de los laberínticos caminos que recorren las 210 hectáreas del Tiergarten, Armin, artista drag queen, y su acompañante, Christoph, han venido a dejar velas y una bandera arcoíris en señal de solidaridad con las víctimas.

"Estábamos en el escenario de la Puerta de Brandeburgo, hemos venido siempre, desde hace 27 años, y esta mañana queríamos venir a ver cómo iba todo", dijo Armin.

"Estamos realmente en 'shock'", agregó, al tiempo que Christoph afirmó que "era cuestión de tiempo que algo así pasara".

"Y pese a que hay tanta seguridad, el vehículo no es que recorriera un par de metros por el parque, recorrió prácticamente un kilómetro", abundó Christoph al aludir al ataque.

Ambos se preguntaban cómo podía haber ocurrido algo así, y la misma pregunta se hacían Anna, Karsten y Gabriela, tres vecinos de la zona centro de Berlín que, vestidos para hacer deporte, hablan con pesar de lo vivido en el parque.

PUBLICIDAD

"Se sabe, de siempre, que tras la fiesta del Día del Orgullo la gente acaba en el parque, que es muy grande", señaló Karsten, mientras que Anna reconoció que la conversación del trío giraba en torno a la cuestión: "¿Cómo es posible que el vehículo pudiera llegar hasta aquí?".

"Es tan chocante que algo así haya pasado. La fiesta debería haber sido algo pacífico y pasó eso", comentó Kia, vecina berlinesa que pasea con su bebé a cuestas junto a Luisa y Roman.

"Yo estoy triste. El evento es realmente algo tan guay, se junta tanta gente para celebrar su identidad", comentó Roman sobre una fiesta que, cada año, reúne en Berlín a cientos de miles de personas.

La fiesta del Día del Ogullo LGBTI de Berlín es conocida internacionalmente por ser una de las más grandes de Europa.

"Nunca fuimos tan libres como ahora para expresar quiénes somos. Por eso me parece tan triste", abundó Roman.

Las autoridades buscan a un hombre de 21 años como autor presunto del atropello, identificado como Abdul B. y vinculado al "espectro islamista". EFE

(foto) (vídeo)