Reabre el principal paso fronterizo entre Irak y Kuwait tras ser atacado por drones

Bagdad, 26 jul (EFE).- El principal paso fronterizo entre Irak y Kuwait, el cruce de Al Abdali, reabrió este domingo después de permanecer cerrado durante tres días tras un ataque con drones perpetrado el jueves que causó daños materiales en este punto de tránsito, informaron las autoridades iraquíes.

La Autoridad de Puertos Fronterizos de Irak anunció en un escueto comunicado la reapertura y la reanudación de las operaciones del paso de Al Abdali, que conecta la localidad iraquí de Safwan, en la provincia sureña de Basora, con la gobernación noroccidental kuwaití de Al Jahra, la más grande de todo el país.

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Por su parte, la agencia de noticias iraquí INA afirmó que la decisión fue tomada por Kuwait, según una fuente oficial no identificada por el medio, que recordó que el cierre se produjo "después de que el paso fuera objeto de ataques con drones que causaron daños materiales", pero sin víctimas.

El viceprimer ministro y ministro de Interior de Kuwait, Fahd Yusef Saud Al Sabah, ya anunció la víspera que Al Abdali reabriría al tráfico de pasajeros y mercancías en un plazo máximo de 48 horas.

Tras el ataque del jueves, el Ministerio de Exteriores de Kuwait acusó a Irán de cometer una "agresión criminal" contra su país y de tener como objetivo este importante punto de tránsito entre ambos países, en medio de las hostilidades en Oriente Medio y los ataques de represalia iraníes contra los países del golfo Pérsico.

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El ataque contra el paso de Al Abdali produjo además una escalada de tensión debido a las disputas territoriales históricas entre Kuwait e Irak, y a las acusaciones de que son milicias proiraníes quienes lanzan ataques desde territorio iraquí.

Tras la reanudación de la ofensiva estadounidense contra Irán, la República Islámica ha intensificado su campaña de ataques contra los países árabes aliados de Washington, que esta vez han castigado especialmente a Kuwait -un importante productor de petróleo- y a Baréin, que acoge la base de la Quinta Flota de Estados Unidos. EFE

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