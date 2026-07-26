Miguel Ríos reaparece en los escenarios tras su accidente: "Ya tengo el alta médica"

Miguel Ríos ha protagonizado una de las actuaciones más emotivas de Starlite Occident. El veterano cantante ha regresado a los escenarios de Marbella apenas unas semanas después del accidente que le obligó a cancelar varios conciertos de su gira, una reaparición muy esperada que ha estado marcada por el agradecimiento a sus seguidores y por un mensaje cargado de humor y emoción.

Nada más subir al escenario, el artista quiso dirigirse al público para explicar cómo afrontaba este esperado regreso tras el percance que sufrió recientemente y que le mantuvo alejado de los focos. "Bienvenidos al Starlite de Marbella. Bienvenidos al local probablemente más chulo del Mediterráneo. Este es mi segundo concierto post-hostia. Me di tremenda golpiza, como dirían algunos maños, y tuve que suspender algunos conciertos", confesó entre aplausos, arrancando las sonrisas de los asistentes con la naturalidad que le caracteriza.

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Lejos de centrarse únicamente en el accidente, Miguel Ríos aprovechó la ocasión para pedir disculpas a quienes se vieron afectados por la cancelación de sus actuaciones y, sobre todo, para agradecer el cariño que ha recibido durante su recuperación. "Lamento las incomodidades a toda la gente que tenía las entradas. Quiero mandar un mensaje de mucho, mucho cariño a todos mis 'bicenas' porque no me han descuidado ni un segundo, me han mandado muchísimos mensajes. Estaré eternamente agradecido a toda la gente que se ha preocupado por mi salud", expresó visiblemente emocionado.

El cantante tranquilizó además a sus seguidores al confirmar que ya ha recibido el alta médica y que se encuentra preparado para retomar su actividad. "Ya tengo el alta médica y tenía muchas ganas de veros", aseguró antes de comenzar un concierto en el que repasó algunos de los grandes éxitos de su carrera y presentó varias canciones de 'El último vals', su nuevo trabajo discográfico.

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Horas antes de subir al escenario, Miguel Ríos ya había mostrado su entusiasmo por regresar a Starlite, un festival al que guarda un especial cariño. "Es un placer volver a un sitio tan bellísimo. Es como un remanso de paz y uno de los mejores locales del Mediterráneo. Volver aquí es pegarle un bocado al Mediterráneo", afirmaba ante los medios.

El artista también explicó que 'El último vals' supone una etapa diferente en su trayectoria, ya que por primera vez el desamor ocupa un lugar protagonista en sus composiciones. "Hay canciones de desamor que son eternas. El desamor es muy jugoso para escribir porque tiene muchas aristas", reflexionó, reconociendo con humor que quizá ahora, con el paso de los años, recuerda "algunas de las faenas" que le hicieron en el pasado.

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Con esta actuación en Marbella, Miguel Ríos deja atrás el susto sufrido hace unas semanas y confirma que ya está plenamente recuperado para continuar con una gira con la que sigue demostrando, a sus 82 años, que mantiene intacta la energía y la conexión con un público que, una vez más, le recibió con una cálida ovación.