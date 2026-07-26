El tifón 'Noul' toca tierra en el sur de China, con fuertes lluvias y vientos huracanados

El tifón 'Noul' ha tocado tierra a primera hora de este domingo en el sur de China, con fuertes lluvias y vientos huracanados en la provincia de Guangdong que han obligado a evacuar a cientos de miles de personas y a cancelar vuelos en el aeropuerto de Hong Kong.

El Centro Meteorológico Nacional chino había emitido una alerta roja de madrugada que pasó después a ser amarilla después de que el tifón empezara a debilitarse al tocar tierra en Pinghai, en el condado de Huidong, sobre las 3.50 horas (hora local).

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"Se espera que el tifón 'Noul' se desplace en dirección nornoroeste a una velocidad de 10 a 15 kilómetros por hora, pase por el centro de Guangdong y entre en el sur de Hunan en la madrugada de mañana 27 de julio, debilitándose gradualmente en intensidad", ha señalado en un comunicado.

En concreto, algunas zonas del centro y este de Guangdong, el sur de Jiangxi y el sureste de Hunan experimentarán lluvias extremadamente intensas de entre 250 y 450 milímetros debido al tifón, el más fuerte en China en lo que va de año.

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Las autoridades locales han desalojado a cerca de 800.700 personas en toda la provincia de Guangdong ante la previsión de que algunos ríos en el norte puedan experimentar crecidas de entre tres y ocho metros, con peligro real de desbordamiento e inundaciones, según ha recogido la agencia de noticias Xinhua.

Este tipo de fenómenos meteorológicos son habituales en el gigante asiático, especialmente en verano. Cerca de 40 personas murieron a principios de julio por un corrimiento de tierra en la localidad de Renzang, en la provincia de Gansu, situada en el noroeste, por el paso del tifón 'Maysak'.

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