Más de 750.000 evacuados en el sureste de China, en alerta máxima por el tifón Noul

(Actualiza cifras de evacuados y añade detalles)

Shanghái (China), 26 jul (EFE).- Las autoridades chinas emitieron este fin de semana una alerta roja, la de mayor gravedad, por el tifón Noul, que tocó tierra en la madrugada de este domingo en la provincia suroriental de Cantón con vientos de más de 160 kilómetros por hora (km/h) y motivó la evacuación preventiva de más de 750.000 personas.

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Según el Centro Meteorológico Nacional (NMC) chino, Noul tocó tierra hacia las 03.50 hora local (19.50 GMT del sábado) en la localidad de Pinghai y se espera que vaya desplazándose en dirección norte-noroeste a lo largo de la jornada a una velocidad de entre 10 y 15 km/h, "debilitándose rápidamente".

Según la plataforma de seguimiento de fenómenos meteorológicos Zoom.earth, el pronóstico es que hacia las 14.00 hora local (06.00 GMT), Noul se haya degradado hasta la categoría de tormenta tropical grave, con vientos de unos 110 km/h.

A lo largo de las últimas jornadas, las autoridades habían extremado precauciones ante la llegada del tifón, reubicando de forma preventiva a más de 715.000 personas, según los últimos recuentos, ofreciendo resguardo a cientos de buques y estrechando el seguimiento de posibles indicadores de inundaciones en hasta siete provincias hasta la mañana del lunes.

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Unas dos horas después de tocar tierra, el NMC redujo a naranja la alerta por tifón, el segundo mayor nivel de gravedad, pero mantuvo en roja la activada por lluvias torrenciales en Cantón y en algunas zonas de las cercanas provincias de Fujian, Jiangxi y Hunan, con pronósticos de precipitaciones "extremadamente intensas", de entre 250 y 500 milímetros (mm).

En la región semiautónoma de Hong Kong, situada en la costa de Cantón, el observatorio meteorológico local llegó a activar el segundo mayor nivel de alerta ante la llegada de Noul, que dejó al menos nueve heridos y obligó a cancelar unos 700 vuelos y casi 200 trenes.

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En esta coyuntura, las autoridades nacionales asignaron de emergencia un presupuesto de 100 millones de yuanes (14,8 millones de dólares/13 millones de euros) para ayudar a la recuperación tras el tifón, marcando como prioridad la reparación de infraestructuras dañadas y de instalaciones públicas como hospitales o escuelas.

Noul, el duodécimo tifón de la temporada en el Pacífico, según la nomenclatura china, y el más potente en azotar el gigante asiático en 2026, llega menos de dos semanas después del tifón Bavi, que dejó 135 heridos en Taiwán, obligó a evacuar a más de 1,7 millones de personas en la provincia china de Zhejiang y alteró la actividad de varios aeropuertos del este del gigante asiático.

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Los tifones son fenómenos recurrentes en el sureste de China y en Taiwán durante el verano y el otoño, cuando las cálidas aguas del Pacífico propician la formación de ciclones que, en ocasiones, causan daños significativos e interrumpen el transporte y la actividad económica. EFE

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