La UE traslada sus condolencias por el atropello masivo durante las fiestas del Orgullo en Berlín

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha trasladado sus condolencias este domingo por el atropello masivo registrado el sábado por la noche durante las fiestas del Orgullo en Berlín, un incidente catalogado como atentado terrorista que ha dejado al menos un muerto y 16 heridos, varios de ellos de gravedad.

"Hoy nuestros pensamientos están con las víctimas del ataque en Berlín, sus familiares y todas las personas que participan en el Christopher Street Day (Orgullo de Berlín)", ha indicado Metsola en un breve mensaje publicado en redes sociales.

En este sentido, la política conservadora maltesa ha subrayado que "el odioy la violencia no tienen cabida en nuestra Europa de la libertad y el respeto". "Seguiremos estando unidos contra aquellos que quieren sembrar miedo y división", ha dicho.

Los investigadores han emitido una orden de arresto contra el sospechoso, identificado como Abdul B., de 21 años, que tras los hechos se dio a la fuga. Según ha informado DPA, la Policía alemana ha registrado un apartamento en el distrito de Schöneberg, en Berlín.

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Un automóvil atropelló a una multitud en el parque Tiergarten de Berlín poco antes de las 22.00 horas del sábado durante las fiestas del Orgullo. El sospechoso, que habría apuñalado poco después a varias personas, se dio a la fuga después de que el vehículo se estrellara contra un árbol.

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha tildado de "abominable" el ataque. "El acto será esclarecido y perseguido con toda dureza. Mis pensamientos están con las víctimas y sus familiares. Deseo a los heridos una pronta recuperación y agradezco a todas las fuerzas del orden su intervención", ha dicho.

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