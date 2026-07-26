Al menos tres palestinos muertos tras un ataque del Ejército de Israel en Jan Yunis

Al menos tres palestinos han muerto y varios más han resultado heridos este sábado como consecuencia de una serie de ataques con drones llevados a cabo por el Ejército de Israel en la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza.

Según han informado fuentes médicas locales recogidas por la agencia WAFA, la primera acción ha tenido lugar al oeste de la localidad, donde un dron israelí ha impactado contra el tejado de una vivienda perteneciente a la familia Abu al Rish, en las inmediaciones del estadio Al Nour. Este ataque ha dejado por sí solo un balance de dos fallecidos y un número indeterminado de heridos.

PUBLICIDAD

Posteriormente, las mismas fuentes recogidas por la agencia han confirmado la muerte de un tercer palestino después de recibir el impacto directo de un proyectil lanzado por un dron en la zona costera de Al Mawasi, situada también al oeste de Jan Yunis.

Estas muertes se suman a las otras seis víctimas mortales y 37 heridos a causa de ataques perpetrados por el Ejército de Israel durante las últimas 48 horas contra el enclave palestino.

El Ministerio de Sanidad ha indicado que ya son más de 1.191 los muertos y 3.853 los heridos a causa de ataques perpetrados desde el alto el fuego alcanzado en octubre de 2025 al hilo de la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave.

PUBLICIDAD