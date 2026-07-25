Gobernador mexicano descarta solicitar licencia tras el asesinato de periodista en Oaxaca

Oaxaca (México), 24 jul (EFE).- El gobernador del estado mexicano de Oaxaca (sur), Salomón Jara Cruz, aseguró este viernes que no solicitará licencia ni dejará su cargo tras el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar, quien había denunciado actos de hostigamiento por parte de autoridades estatales.

En conferencia de prensa, Jara Cruz aseguró que será la Fiscalía General de la República (FGR) la que determine si en el homicidio del director de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV) está implicado su gobierno.

"Espero que la Fiscalía General de la República determine finalmente lo que ocurrió. Espero el veredicto y una investigación seria y responsable", dijo el funcionario sobre el asesinato del comunicador ocurrido el pasado 22 de julio.

Leyva Aguilar, en su columna digital 'El Zumbido del Moscardón', había responsabilizado al gobierno estatal en turno de cualquier agresión en su contra, a lo que Jara Cruz dijo en rueda de prensa que cooperará con las autoridades y acudirá a cualquier citatorio para comparecer.

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"Si la Fiscalía General de la República nos invita a comparecer con mucho gusto lo haremos", aseguró el gobernador 48 horas después del asesinato del periodista, un caso en el que hasta el momento no ha registrado ninguna detención.

Sobre el caso, medios locales informaron que hombres armados atacaron a Leyva Aguilar en un puesto de comida en el municipio de San Pablo Etla, extremo que no se ha confirmado de manera oficial.

Con este crimen ya son siete los informadores asesinados este año en México, según el recuento de distintas organizaciones de la sociedad civil como Reporteros Sin Fronteras (RSF).

RSF sitúa a México como el país más letal para ejercer el periodismo en todo el continente americano desde hace al menos 15 años. EFE

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