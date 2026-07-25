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Rusia anuncia la destrucción de dos subestaciones eléctricas en el norte de Ucrania

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Las autoridades de Rusia han anunciado este sábado la destrucción de dos subestaciones eléctricas situadas en las localidades de Mena y Semenivka, en la provincia de Chernígov, en el norte del país, a medida que Moscú refuerza sus ataques durante la última semana.

El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en un comunicado que durante la noche, y gracias al uso de un dron 'Geran-4 Seeker', "se ha logrado destruir una subestación de 110 kilovoltios en Mena". Posteriormente, el impacto directo de un vehículo aéreo no tripulado destruyó otra instalación de este tipo en Semenivka.

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El texto apunta a que ambas eran utilizadas "en beneficio de las Fuerzas Armadas de Ucrania", y los ataques se enmarcan en el recrudecimiento de la ofensiva rusa contra instalaciones estratégicas en territorio ucraniano.

Por otra parte, las tropas rusas han vuelto a atacar infraestructuras portuarias a lo largo de la noche del viernes al sábado. "Las Fuerzas Armadas de Rusia han seguido realizando ataques conjuntos con armas de alta precisión y drones contra estas instalaciones, que operan en beneficio del Ejército de Kiev", recoge el documento.

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En los días previos, las fuerzas rusas han atacado también instalaciones similares en Chornomorsk y Odesa, si bien las autoridades ucranianas no se han pronunciado de momento sobre la presencia de víctimas o heridos en estas zonas.

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