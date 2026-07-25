Rusia anuncia la destrucción de dos subestaciones eléctricas en el norte de Ucrania

Las autoridades de Rusia han anunciado este sábado la destrucción de dos subestaciones eléctricas situadas en las localidades de Mena y Semenivka, en la provincia de Chernígov, en el norte del país, a medida que Moscú refuerza sus ataques durante la última semana.

El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en un comunicado que durante la noche, y gracias al uso de un dron 'Geran-4 Seeker', "se ha logrado destruir una subestación de 110 kilovoltios en Mena". Posteriormente, el impacto directo de un vehículo aéreo no tripulado destruyó otra instalación de este tipo en Semenivka.

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El texto apunta a que ambas eran utilizadas "en beneficio de las Fuerzas Armadas de Ucrania", y los ataques se enmarcan en el recrudecimiento de la ofensiva rusa contra instalaciones estratégicas en territorio ucraniano.

Por otra parte, las tropas rusas han vuelto a atacar infraestructuras portuarias a lo largo de la noche del viernes al sábado. "Las Fuerzas Armadas de Rusia han seguido realizando ataques conjuntos con armas de alta precisión y drones contra estas instalaciones, que operan en beneficio del Ejército de Kiev", recoge el documento.

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En los días previos, las fuerzas rusas han atacado también instalaciones similares en Chornomorsk y Odesa, si bien las autoridades ucranianas no se han pronunciado de momento sobre la presencia de víctimas o heridos en estas zonas.