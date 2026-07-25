Partidarios de Fédorov mantienen pulso a Zelenski y protestas para su regreso a Defensa

Rostyslav Averchuk

Leópolis (Ucrania), 25 jul (EFE).- El nombramiento de Mijailo Drapati como nuevo comandante en jefe del Ejército de Ucrania no ha puesto fin a la crisis política desencadenada por la destitución del ministro de Defensa, Mijailo Fédorov, cuyos partidarios siguen exigiendo su reincorporación para garantizar la continuidad de las reformas militares.

PUBLICIDAD

A pesar de la destitución del general Oleksandr Sirski, que satisfizo una de las principales reivindicaciones de los manifestantes, miles de personas se concentraron el viernes por la noche en unas 20 ciudades por noveno día consecutivo de protestas.

Los manifestantes están dispuestos a volver a las calles cada día hasta que se atiendan sus demandas, y se esperan nuevas protestas para la noche de este sábado.

Al corear consignas en apoyo a Fédorov, los manifestantes respaldan su negativa a aceptar otro cargo para él en el equipo del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, que no sea la cartera de Defensa, incluso después de que el presidente le ofreciera el puesto de viceprimer ministro para la innovación militar.

PUBLICIDAD

"Las ofertas de otros cargos son absurdas porque ni siquiera existen en la actualidad. Creo que Fédorov hace bien en rechazarlas", dijo a EFE Liudmila Shchedrik, una diseñadora de 31 años de Leópolis.

El propio Fédorov ha explicado que ningún otro cargo conlleva "la autoridad real" necesaria para combatir la corrupción en la contratación pública, transformar por completo el Ejército y llevar a cabo operaciones asimétricas contra las fuerzas rusas.

Para manifestantes como Shchedrik, cuyo marido combate en el frente de Donetsk, las protestas son algo profundamente personal debido al impacto que tienen las decisiones de Zelenski en las vidas de sus familiares.

Aunque Fédorov sólo ocupó el cargo de ministro durante medio año, Shchedrik cree que, junto con Drapati, ambos pueden cambiar el rumbo de la guerra a favor de Ucrania.

Los soldados notaron una mejora bajo el mandato de Fedorov, ya que recibieron más drones del Estado, explicó a EFE Mikola Ganeiev, un empresario que colabora en el equipamiento de las Fuerzas Armadas.

"Estamos aquí para asegurarnos de que el Ministerio de Defensa utilice los fondos de la forma más eficaz", afirmó Ganeiev, que asistió el viernes a la manifestación pacífica en Leópolis con su hijo de nueve años.

Los manifestantes siguen desconcertados por la falta de una comunicación clara por parte del presidente.

"Se está sustituyendo a nuestro personal más eficaz y no se nos da ninguna explicación de por qué sigue ocurriendo esto", afirmó Shchedrik, añadiendo que este tipo de medidas "minan la confianza y la motivación".

"No es justo que el señor Zelenski utilice la reputación de Jmara como escudo para sus acciones vergonzosas", abundó, refiriéndose al ministro de Defensa interino y exoficial de operaciones especiales Yevgueni Jmara.

Aunque Zelenski explicó su decisión de cambiar al titular de Defensa alegando el conflicto entre Fédorov y Sirski, la ausencia de una explicación pública más detallada ha alimentado las especulaciones sobre motivos ocultos.

Fuentes del Gobierno declararon el viernes al periódico Ukrainska Pravda que la destitución de Fedorov podría haber estado motivada por el recelo de Zelenski ante su creciente popularidad o por una reacción a una auditoría de los gastos de defensa que redujo los pedidos estatales a determinadas empresas.

PUBLICIDAD

Si el objetivo era marginar a un posible rival político, la medida ha resultado contraproducente.

El índice de confianza de Fédorov se disparó del 35 % al 65 % en una semana, según una encuesta elaborada por la consultora Rating Group, mientras que el porcentaje de Zelenski se situó en el 59 %.

El reconocido analista político Vitali Portnikov señaló que Zelenski se enfrenta ahora a un dilema.

Ceder a las demandas de los manifestantes podría interpretarse como una muestra de debilidad, mientras que negarse podría dañar la reputación de un presidente que siempre se ha enorgullecido de responder al estado de ánimo de la ciudadanía, una cualidad que le llevó al poder hace más de siete años.

PUBLICIDAD

La condición de Jmara como ministro de Defensa interino deja abierta la posibilidad de que Fédorov sea reelegido.

Al mismo tiempo, a medida que se prolongan las protestas, la atención se centra en otras decisiones impopulares, como el nombramiento de Vitali Kim, antiguo jefe de la administración de la sureña región de Mykolaiv, como ministro de Asuntos de Veteranos pese a su falta de experiencia militar.

PUBLICIDAD

Los manifestantes, muchos de los cuales acudieron a la plaza central de Leópolis acompañados de niños pequeños o mascotas, se abstienen en gran medida de criticar directamente a Zelenski y creen que aún puede dar marcha atrás.

"Creo que obligaremos a las autoridades a escucharnos porque el poder reside en el pueblo", dijo Shchedrik. EFE

(foto/vídeo)