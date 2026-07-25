La internacional española Salma Paralluelo ficha por el OL Lyonnes hasta 2030

París, 25 jul (EFE).- La internacional española Salma Paralluelo, de 22 años y hasta la pasada temporada jugadora del F. C. Barcelona, ha fichado por el OL Lyonnes hasta 2030, informó el club francés este sábado en un comunicado.

La extremo izquierdo, proclamada mejor jugadora joven en el Mundial de 2023 que ganó España, eligió Lyon para la que será su primera experiencia en un club fuera de su país natal, según destacó su nuevo equipo.

"El OL Lyonnes se congratula por esta nueva incorporación, que llega tras las de Caroline Weir, Maria Luisa Grohs y Johanna Rytting Kaneryd, y que refuerza la plantilla de Jonatan Giraldez, lo que confirma una vez más las grandes ambiciones del club para las próximas temporadas", señaló la entidad deportiva del este francés en su comunicado.

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Paralluelo nació en Zaragoza en 2003, donde dio sus primeros pasos como futbolista y donde llegó a jugar en segunda división con solo 15 años.

También velocista, continuó su formación en el Villarreal CF mientras compaginaba el fútbol con el atletismo de alto nivel hasta 2022.

En ese momento fichó por el FC Barcelona y se dedicó en exclusiva al balón, una etapa en la que firmó 72 goles en 131 partidos y conquistó 15 títulos, entre ellos tres Ligas de Campeones.

A nivel internacional, hizo historia con la selección española al proclamarse campeona del mundo en tres categorías distintas (sub-17 en 2018, sub-20 en 2022 y con la absoluta en 2023).

Quedó tercera en la votación del Balón de Oro en 2023 y 2024.