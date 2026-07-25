Desplegados más de 2.700 efectivos y 426 medios terrestres del Gobierno en el incendio de Madrid y Ávila

Un total de 2.737 efectivos, además de 426 medios terrestres y 21 medios aéreos forman parte de los dispositivo desplegado por el Gobierno central para hacer frente al gran incendio que afecta a la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) mantiene desplegados 1.201 intervinientes y 405 medios terrestres, mientras que la Guardia Civil participa con 1.085 agentes, 60 vehículos y dos helicópteros. Por su parte, la Policía Nacional ha movilizado 220 agentes y Protección Civil, 110 efectivos.

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El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha movilizado 103 personas, en cuatro Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), 11 aviones, ocho helicópteros y una Unidad Móvil de Análisis y Planificación (UMAP).

En este dispositivo también participan 18 investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que asesoran a los servicios de emergencia en la gestión de los incendios.