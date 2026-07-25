Catar reanuda todas las actividades de navegación marítima a partir de mañana

Manama, 25 jul (EFE).- Catar reanudará todas las actividades de navegación marítima para todo tipo de buques a partir de mañana, domingo, tras más de diez días de suspensión por la escalada entre Irán y Estados Unidos en la región, anunció este sábado el Ministerio de Transportes catarí.

El ministerio instó en un comunicado "a que todos cumplan con las normas e instrucciones marítimas vigentes y a garantizar la disponibilidad de equipos de seguridad antes y durante la navegación, asegurando así los más altos niveles de seguridad en todos los viajes marítimos".

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El pasado día 12, el ministerio instó a suspender temporalmente la navegación y la realización de actividades marítimas hasta nuevo aviso, en medio de la ofensiva lanzada por Irán contra los países del golfo Pérsico y Jordania.

En su momento, pidió a todos los propietarios y usuarios de embarcaciones marítimas, incluidas las de recreo, los peseueros y cualquier otra que cesaran temporalmente la navegación.

Una medida que excluyó a los buques sujetos a las disposiciones de los convenios marítimos internacionales, "que continúan sus operaciones de conformidad con las normas y procedimientos aplicables".

No fue la primera vez que el país del golfo Pérsico anunciaba una suspensión de la navegación desde que empezó la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán, ya que lo hizo en ocasiones anteriores y volvió a levantar esas restricciones.

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Mientras, este sábado se vive una jornada de calma tensa en la escalada entre Washington y Teherán, después de que no se registraran ataques estadounidenses a la República Islámica durante la madrugada por primera vez en más de diez días.

Los países del golfo Pérsico y Jordania -aliados de EE.UU.- tampoco han denunciado nuevos incidentes este sábado, tras varios días seguidos de ataques iraníes a sus territorios en respuesta a los llevados a cabo por Washington. EFE