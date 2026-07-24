Wall Street se modera y abre mixto tras la bajada del precio del petróleo

Nueva York, 24 jul (EFE).- Wall Street abrió en terreno mixto este viernes y moderó las pérdidas de la sesión anterior tras la bajada del precio del petróleo, que se disparó el jueves tras una nueva escalada del conflicto en Oriente Medio.

A la apertura del parqué neoyorquino, su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, sumaba un 0,15 %, hasta los 51.788 puntos; el selectivo S&P 500 avanzaba un 0,07 %, hasta las 7.413 unidades; y el tecnológico Nasdaq perdía un 0,21 %, hasta los 25.085 enteros.

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Los inversores mostraron cierto alivio después de que el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) rompiera la tendencia alcista de los últimos días y bajara de los 90 dólares el barril.

El crudo subió más de un 6 % al cierre de la sesión anterior y los contratos de futuros del WTI para el mes de septiembre, los de referencia en Estados Unidos, subieron hasta los 92,19 dólares el barril.

La subida se produjo después de que las milicias de los rebeldes hutíes del Yemen, respaldados por Irán, reivindicaran ataques contra dos petroleros saudíes en el mar Rojo.

Los inversores temieron que se convirtiera en un nuevo escenario del conflicto el estrecho de Bab al Mandeb, la puerta al mar Rojo que se ha convertido en una de las principales rutas alternativas al estrecho de Ormuz.

Aun así, el mercado sigue pendiente de la guerra en Irán, especialmente después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, declarara que sopesa lanzar un "ataque masivo" contra Irán.

En el plano corporativo, los inversores también digirieron mejor las previsiones de gastos en inteligencia artificial (IA) de Alphabet y Tesla, que hundieron sus acciones en la pasado jornada.

En esta, la matriz de Google, recuperaba un 0,66 % y la compañía de Elon Musk perdía un 0,49 %.

Otras tecnológicas como Intel o Nvidia perdían un 3,10 % y un 0,67 %, mientras que Apple o Microsoft sumaban un 1,24 % y un 0,67 %.

En otros mercados, el oro se revalorizaba un 0,04 %, hasta 4.052 dólares la onza; la plata un 0,36 %, hasta 58,26 dólares la onza; y el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años perdía 1,1 puntos básicos, hasta el 4,689 %. EFE

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