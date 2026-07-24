Detenido en Badajoz un peligroso fugitivo huido de una cárcel de Tarragona y que contaba con de 150 detenciones

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con los Mossos d'Esquadra, han detenido en la localidad pacense de Villanueva de la Serena a un peligroso fugitivo que había huido de prisión y acumulaba más de 150 detenciones.

Al fugado le constaban 12 reclamaciones judiciales en vigor por numerosos delitos, entre los que destacan agresión sexual, robo con fuerza, robo con violencia, robo y hurto de uso de vehículo, conducción temeraria, amenazas y violencia de género.

CAUSÓ LESIONES GRAVES A UN AGENTE DURANTE LA DETENCIÓN

Este hombre se encontraba oculto en una vivienda ubicada en una finca de cultivo, en la localidad pacense de Villanueva de la Serena, protegido por su entorno familiar, y durante la detención, que se realizó en una gasolinera próxima a la finca, el arrestado mostró una fuerte resistencia causando lesiones leves a uno de los agentes, según relata la Policía Nacional en nota de prensa.

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La investigación se inició cuando los agentes recibieron una solicitud de colaboración, por parte de los Mossos d'Esquadra, para localizar a un hombre que se había fugado del Centro Penitenciario Mas d'Enric de Tarragona. Además del quebrantamiento de condena, al investigado le constaban e vigor 12 reclamaciones judiciales por diversos delitos.

Se trata de un peligroso delincuente, conocido por las autoridades policiales catalanas, que había sido detenido en más de 150 ocasiones por delitos graves, tales como agresión sexual, atentado a agente de la autoridad, robos con violencia, amenazas y malos tratos habituales en el ámbito familiar.

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PROGEDIO POR EL ENTORNO FAMILIAR

Gracias al continuo intercambio de información entre ambos cuerpos policiales, los agentes sospecharon que el reclamado podría haber abandonado Cataluña para refugiarse en la provincia de Badajoz, donde se creía que estaban residiendo tanto su hermano como su madre.

Con las primeras pesquisas sobre su entorno familiar, los agentes acreditaron que el hermano y la madre del fugitivo residían en la localidad pacense de Villanueva de la Serena, a donde se habían desplazado tras adquirir un inmueble.

Así, tras numerosas gestiones policiales, los agentes confirmaron que el núcleo familiar y algunos amigos del investigado se desplazaban con mucha frecuencia hasta una finca de cultivo, propiedad de la madre del objetivo, donde existía una vivienda.

Poco después, y siendo necesaria la utilización de diversos medios técnicos, advirtieron la presencia de un varón cuyas características físicas coincidían con las del fugado, por lo que se realizó un dispositivo policial que permitió su plena identificación.

Finalmente los agentes observaron que el reclamado abandonaba la finca en el interior de un vehículo, tras lo que fue interceptado en una gasolinera próxima, y durante la detención, el arrestado mostró una fuerte resistencia, que provocó lesiones leves a uno de los agentes.

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