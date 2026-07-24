Agencias

Ucrania compara los ataques rusos en el mar Negro con los de Irán en el paso de Ormuz

Guardar
Google icon
Imagen CPUSPSEV6FBALGEDFDLZ46RQ6Y

El ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, ha comparado este viernes los ataques rusos en el mar Negro con los de Irán en el paso de Ormuz, asegurando que amenazan a la seguridad alimentaria mundial e incidiendo en que la comunidad internacional, y la regiones más impactadas, deben interceder con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para que cese los ataques.

"La creciente campaña de terror de Rusia contra los buques mercantes civiles en el mar Negro supone un grave riesgo para la seguridad alimentaria mundial", ha advertido el ministro de Exteriores ucraniano en un mensaje en redes sociales.

Sibiga ha afirmado que "Rusia está haciendo con el mar Negro y la seguridad alimentaria lo mismo que Irán ha hecho con el estrecho de Ormuz y la seguridad energética".

En este sentido, ha dicho que si Moscú no pone fin a sus ataques, "el consiguiente aumento de los precios de los alimentos afectará a los más vulnerables, especialmente en África, Asia, Oriente Próximo y América Latina".

"Necesitamos solidaridad internacional y que los países de estas regiones alcen la voz para dirigirse a Putin y exigir el cese inmediato de los ataques contra la libertad de navegación en el mar Negro", ha subrayado.

De esta forma, el titular de Exteriores ucraniano ha pedido que la comunidad internacional actúe "para detener el terror ruso, la instrumentalización de los alimentos y el uso del hambre como arma de guerra".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

VÍDEO: Shakira suma doce conciertos a su residencia europea en Madrid y abre el espacio a las familias

VÍDEO: Shakira suma doce conciertos a su residencia europea en Madrid y abre el espacio a las familias

Mueren cuatro palestinos y dos israelíes en enfrentamientos en el norte de Cisjordania

Mueren cuatro palestinos y dos israelíes en enfrentamientos en el norte de Cisjordania

Planes de autoprotección y protocolos de emergencia, medidas de las residencias ante incendios, según patronales

Planes de autoprotección y protocolos de emergencia, medidas de las residencias ante incendios, según patronales

Rusia golpea una muestra de armamento en Kiev en un día marcado por los ataques cruzados

Infobae

El WTI cae un 3,24 % y rompe su racha alcista tras la última en Oriente Medio

Infobae