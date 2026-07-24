Ucrania compara los ataques rusos en el mar Negro con los de Irán en el paso de Ormuz

El ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, ha comparado este viernes los ataques rusos en el mar Negro con los de Irán en el paso de Ormuz, asegurando que amenazan a la seguridad alimentaria mundial e incidiendo en que la comunidad internacional, y la regiones más impactadas, deben interceder con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para que cese los ataques.

"La creciente campaña de terror de Rusia contra los buques mercantes civiles en el mar Negro supone un grave riesgo para la seguridad alimentaria mundial", ha advertido el ministro de Exteriores ucraniano en un mensaje en redes sociales.

Sibiga ha afirmado que "Rusia está haciendo con el mar Negro y la seguridad alimentaria lo mismo que Irán ha hecho con el estrecho de Ormuz y la seguridad energética".

En este sentido, ha dicho que si Moscú no pone fin a sus ataques, "el consiguiente aumento de los precios de los alimentos afectará a los más vulnerables, especialmente en África, Asia, Oriente Próximo y América Latina".

"Necesitamos solidaridad internacional y que los países de estas regiones alcen la voz para dirigirse a Putin y exigir el cese inmediato de los ataques contra la libertad de navegación en el mar Negro", ha subrayado.

De esta forma, el titular de Exteriores ucraniano ha pedido que la comunidad internacional actúe "para detener el terror ruso, la instrumentalización de los alimentos y el uso del hambre como arma de guerra".