Irak niega cualquier papel de mediación entre EEUU e Irán

Las autoridades de Irak han negado este viernes que se haya ofrecido para mediar entre Estados Unidos e Irán para poner fin a las hostilidades, rechazando así las informaciones publicadas por el diario estadounidense 'The New York Times' que apuntaban en esta dirección tras la visita de primer ministro de Irak, Ali al Zaidi, a Teherán.

"La Oficina de Prensa del primer ministro afirma que las alegaciones contenidas en la noticia carecen por completo de fundamento y no guardan relación alguna con la realidad", ha señalado la oficina de Al Zaidi en un comunicado.

El diario estadounidense, citando a fuentes próximas, explicó en su información que Al Zaidi fue empleado por Trump para llevar a los iraníes una nueva propuesta de alto el fuego, finalmente rechazada.

De esta forma, las autoridades iraquíes han recalcado que los medios de comunicación se basen en fuentes oficiales y se abstengan de difundir "información no verificada o atribuida a fuentes anónimas".

Poco después, el enviado especial de Estados Unidos para la región, Tom Barrack, ha corroborado la versión de la oficina del primer ministro iraquí, incidiendo en que "Irak aclara los hechos".

Al Zaidi acordó este jueves en la capital iraní junto al presidente de Irán, Masud Pezeshkian, elevar la cooperación bilateral en un contexto regional convulso por la guerra de lanzada por Estados Unidos.