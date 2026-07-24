Trump afirma que "todo daño" a buques será pagado con "fondos iraníes en posesión de EEUU"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que todo daño causado a buques y cargamentos --presumiblemente en el estrecho de Ormuz, aunque ha responsabilizado a Teherán de los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen a embarcaciones en el mar Rojo--, "será pagado con fondos iraníes que Estados Unidos tiene en posesión".

"Hasta nuevo aviso, que a partir de este momento, todos y cada uno de los daños causados a buques, cargamentos o cualquier elemento relacionado con ellos serán pagados con los fondos iraníes que Estados Unidos tiene en su poder y controla", ha declarado el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje en redes sociales.

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En el mismo, ha subrayado que, aunque "estos daños pueden ser muy cuantiosos (...), ésta es la forma justa y equitativa de proceder".

Aunque Trump no ha precisado el rango geográfico de esta declaración, cabría suponer que alude a las aguas del estrecho de Ormuz y de los dos golfos que une, el Pérsico y el de Omán, en donde Irán tiene línea de costa.

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Con todo, unas horas antes este mismo jueves, el magnate republicano responsabilizaba jueves a Irán de los ataques lanzados por los rebeldes hutíes contra buques saudíes en el mar Rojo, amenazando con atacar tanto a unos como otros si la milicia yemení continúa disparando a buques en el paso de Bab el Mandeb, en el marco del bloqueo naval que el grupo ha impuesto contra Arabia Saudí como respuesta a lo que describen como un "asedio" por parte de Riad.