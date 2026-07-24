Temas del día de EFE News Latino del viernes 24 de julio

GUERRA COMERCIAL

Washington - El presidente Donald Trump intenta una vez más mantener viva su política comercial restrictiva con nuevos aranceles del 10 % al 12,5 % a 60 países ante la expiración este viernes de las tarifas temporales impuestas en febrero, que a su vez sustituían los aranceles previos que la Corte Suprema declaró ilegales.

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EEUU PRENSA

Washington - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participa en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, reagendada después de que la gala prevista para abril se suspendiese tras el intento de asesinato en su contra.

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EEUU VENEZUELA

Miami - Una corte federal de Miami celebra este viernes una audiencia de presentación formal de cargos en la que el exministro venezolano y empresario colombiano Alex Saab no estará presente y en la que sus abogados presentarán una declaración de no culpabilidad por los cargos de lavado de dinero que enfrenta en Estados Unidos.

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COMIC CON

San Diego - Los universos de 'Blade Runner 2099' y 'The Lord of the Rings: The Rings of Power' protagonizan la segunda jornada de la Comic-Con de San Diego, que también conmemorará el 20ª aniversario de 'El laberinto del fauno', de Guillermo del Toro, y celebrará la ceremonia de los Eisner, los premios más prestigiosos de la industria del cómic.

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AGENDA INFORMATIVA

Los Ángeles.- EEUU JUSTICIA - Terminan las audiencias preliminares para determinar si el rapero estadounidense D4vd enfrenta un juicio por la muerte de la menor Celeste Rivas Hernández, cuyos restos fueron hallados en un vehículo del artista.

Nueva York.- CPI FISCAL - Los Estados miembros de la Corte Penal Internacional (CPI) votan en Nueva York, previsiblemente en las instalaciones de Naciones Unidas, la posible destitución del fiscal Karim Khan por acusaciones de conducta sexual indebida. (foto)(video)

Starbase - EEUU ESPACIO Space X busca realizar el decimotercer lanzamiento de su cohete de gran tonelaje Starship, aplazado dos veces por un fallo en el encendido de los motores y por mal tiempo. (foto)(video)

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