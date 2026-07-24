Agencias

Quince muertos en ataque contra un puesto de las fuerzas de seguridad de Pakistán

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Islamabad, 24 jul (EFE).- Al menos quince miembros de las fuerzas de seguridad y personal estatal murieron en un ataque contra un puesto conjunto de Policía en el noroeste de Pakistán, informó este viernes el Ejército paquistaní.

El ataque ocurrió durante la noche del jueves al viernes en el distrito de Tank, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, cuando insurgentes intentaron irrumpir en el puesto de seguridad, según el ala de comunicación del Ejército, ISPR.

Las fuerzas de seguridad repelieron el asalto y abatieron a doce atacantes, afirmó el comunicado militar.

Según el ISPR, los insurgentes estrellaron después un vehículo cargado con explosivos contra el muro perimetral del puesto, lo que causó graves daños en la infraestructura.

El Ejército indicó que entre los fallecidos hay doce militares, dos policías y un funcionario del antiguo Departamento Forestal.

El ISPR atribuyó el ataque a Fitna al Khawarij, término empleado por el Estado paquistaní para referirse al proscrito Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), al que Islamabad acusa de actuar con apoyo de la India, cosa que Nueva Delhi rechaza.

Las fuerzas de seguridad mantienen una operación de rastreo en la zona para localizar a otros posibles atacantes.

Pakistán ha registrado un aumento de los ataques insurgentes desde que los talibanes afganos retomaron el poder en Kabul en agosto de 2021, especialmente en Khyber Pakhtunkhwa y Baluchistán, provincias fronterizas con Afganistán. EFE

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