Planes de autoprotección y protocolos de emergencia, medidas de las residencias ante incendios, según patronales

Patronales de dependencia han explicado que las residencias de mayores en España cuentan con "planes de autoprotección" y "protocolos" para actuar ante incendios forestales en coordinación con los servicios de emergencia, aunque insisten en la necesidad de actuar "con rapidez" y de poner en el centro a las personas más vulnerables, ante los incendios que afectan a varias zonas de España, especialmente en la Comunidad de Madrid y Ávila, lo que ha provocado la declaración de emergencia de interés nacional.

"Las residencias cuentan con planes de autoprotección y protocolos de emergencia para hacer frente a este tipo de situaciones que son revisados y activados en coordinación con los servicios de emergencias cuando es necesario", han indicado a Europa Press desde la Federación Empresarial de la Dependencia (FED).

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Desde la patronal han asegurado que siguen "con enorme preocupación" la evolución de los incendios y la situación que están viviendo las personas mayores, sus familias y los profesionales.

"En estos momentos, la prioridad absoluta es garantizar la seguridad y el bienestar de los residentes", subrayan desde la patronal, al tiempo que destacan que "todo el sector de la dependencia se está volcando para acoger a las personas mayores que han tenido que ser evacuadas de sus residencias".

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Según precisan, "existe un compromiso absoluto por parte de los centros para poner a disposición las plazas y los recursos necesarios, colaborando estrechamente con las administraciones para que estos traslados se realicen de la forma más rápida y segura posible".

Asimismo, apuntan que los centros están manteniendo una "comunicación permanente con los familiares" para informarles de la evolución de la situación, de los traslados y del estado de sus seres queridos, "ofreciendo la máxima transparencia y tranquilidad en unos momentos especialmente delicados".

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En todo caso, explican que estos acontecimientos "ponen de manifiesto la importancia de seguir reforzando la prevención, la planificación y la coordinación entre todos los actores implicados para responder a fenómenos cada vez más complejos" y agradecen la "extraordinaria profesionalidad" de bomberos, Protección Civil, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y servicios sanitarios para llevar a cabo los desalojos con todas las garantías.

"RÁPIDA ACTUACIÓN"

Por su parte, el presidente de CEAPs, Rafael Sánchez-Ostiz, ha agradecido "la rápida actuación y la coordinación de todas las administraciones y de los servicios de emergencia para proteger a las personas mayores que viven en residencias" ante los incendios y ha subrayado la importancia de que las personas más vulnerables sean "una prioridad en la toma de decisiones".

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"Las residencias son hogares y quienes viven en ellas merecen las máximas garantías de seguridad. Que se actuara con rapidez para proteger a sus residentes demuestra el compromiso de las instituciones con las personas que más apoyo necesitan", ha ensalzado, poniendo como ejemplo el caso de la residencia en Retortillo (Soria).

También ha hecho énfasis en que "una vez más se ha demostrado que las residencias, como parte de la sociedad, son solidarias y facilitan sus recursos y su capacidad organizativa al servicio del conjunto de la población del entorno en el que se encuentran".

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Finalmente, ha trasladado todo su reconocimiento a los profesionales del sector de los cuidados, que "una vez más han demostrado una enorme capacidad de respuesta y un compromiso ejemplar con las personas a las que cuidan".