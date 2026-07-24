Nicaragua responde a Brasil y dice que son: "Nuestra democracia, nuestras elecciones"

San José, 23 jul (EFE).- El Gobierno de Nicaragua respondió este jueves a una nota oficial de Brasil en la que el país suramericano defendió su compromiso con la democracia y manifestó su preocupación por las declaraciones del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, de que en su país "no volverá a haber elecciones".

A través de una nota oficial de la Cancillería de Nicaragua a su similar de Brasil, Managua enfatizó que se trata de "nuestra democracia, nuestras elecciones".

"Acusamos recibo de la Nota publicada hoy por la Cancillería de Brasil, y para todos los efectos, reiteramos que, en la lógica de nuestra soberanía nacional, Nicaragua asegura procesos electorales democráticos, libres y transparentes, de acuerdo a las normativas de las instituciones nacionales correspondientes", afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores nicaraguense en un comunicado.

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El país centroamericano reiteró su "cariño fraternal al pueblo de Brasil, así como el respeto que merecen sus instituciones nacionales".

El ministerio brasileño de Relaciones Exteriores señaló en un comunicado que "la realización de elecciones libres, periódicas, plurales y transparentes constituye uno de los pilares fundamentales de la democracia, valor con el que el país mantiene un compromiso profundo".

En la nota, la cancillería instó a las autoridades del país centroamericano a garantizar al pueblo nicaragüense el derecho de elegir a sus gobernantes.

El presidente Ortega propuso eliminar las elecciones en su país, que gobierna desde 2007 en medio de acusaciones de fraude electoral, por eliminar y desterrar a la oposición, y declarar "inaplicable" el artículo de la Constitución que impedía la reelección.

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El anuncio lo hizo durante la conmemoración del cuadragésimo séptimo aniversario de la Revolución Sandinista, celebrada el pasado domingo.

En el acto, Ortega, un exguerrillero de 80 años, aseguró que en Nicaragua "no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (la oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder".

Este miércoles, el titular de la Asamblea Nacional de Nicaragua (Parlamento), el sandinista Gustavo Porras, dijo que sí se celebrarán elecciones en Nicaragua pero bajo un nuevo marco constitucional que las blinden de la injerencia extranjera y de los "traidores a la patria" en el país. EFE

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