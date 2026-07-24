Ministro portugués rechaza dimitir por el narcocamión hallado en la empresa de un amigo

Lisboa, 24 jul (EFE).- El ministro portugués de Administración Interna, Luís Neves, afirmó este viernes que se siente "totalmente legitimado" para continuar en el cargo, pese a la polémica por un camión incautado en una operación contra el narcotráfico que acabó en la empresa de un constructor amigo suyo.

El caso ha adquirido relevancia política porque el vehículo estaba bajo la custodia de la Policía Judicial (PJ) cuando Neves dirigía ese cuerpo, entre 2018 y febrero de 2026, y porque el empresario había realizado obras tanto para la institución como en una propiedad privada del actual ministro.

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Neves cuenta con el respaldo del primer ministro, el conservador Luís Montenegro, mientras que Chega, partido de ultraderecha y segunda fuerza del Parlamento portugués, quiere promover una comisión de investigación sobre su gestión al frente de la PJ.

El ministro aseguró hoy que respeta el escrutinio de la prensa y prometió aclarar las informaciones publicadas, aunque volvió a aplazar sus explicaciones detalladas.

"En el momento oportuno" responderá "punto por punto", "con toda la transparencia" y en los lugares en los que sea necesario, afirmó Neves, que rechazó contestar a más preguntas.

El titular de Administración Interna señaló que está concentrado en sus responsabilidades sobre la seguridad interior y la lucha contra los incendios y pidió que se respete su trabajo.

Preguntado por la posible comisión parlamentaria impulsada por Chega, aseguró estar disponible para ofrecer "todos los esclarecimientos".

La controversia se centra en un camión incautado en 2024 durante la Operación Pacoba, una investigación contra una red de producción y tráfico de cocaína, que posteriormente apareció en las instalaciones de Construbarcelos, en Barcelos (norte de Portugal).

La empresa pertenece a João dos Santos Carvalho, constructor que ejecutó obras para la Policía Judicial durante el mandato de Neves y que también trabajó en una propiedad del actual ministro en Odemira, en el sur del país.

El semanario portugués 'Expresso' informó este viernes de que la PJ intentó determinar cómo se produjo el traslado, pero no encontró ningún documento, orden o despacho que autorizara la salida de la cabeza tractora del camión remolque del lugar donde permanecía depositada.

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En las instalaciones de Construbarcelos también fueron localizados recipientes con productos químicos incautados durante la Operación Pacoba y empleados en la producción de estupefacientes.

La Procuraduría General de la República abrió un procedimiento, dirigido por el Departamento de Investigación y Acción Penal de Lisboa, para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el traslado y determinar si pudo cometerse algún delito.

La circulación del vehículo fuera del lugar donde estaba depositado también podría suscitar dudas sobre la cadena de custodia de las pruebas de la Operación Pacoba.

En ese proceso fueron acusadas en diciembre del año pasado 19 personas de delitos de tráfico de drogas, asociación criminal y blanqueo de capitales. El juicio todavía no tiene fecha.

Hasta el momento no se ha formulado ninguna acusación contra Neves ni se ha hecho pública ninguna prueba de que interviniera ilegalmente en los contratos adjudicados a Construbarcelos.

Montenegro mantiene su confianza política en el ministro y ha pedido esperar al resultado de las investigaciones, mientras Chega considera insuficientes sus explicaciones y pretende someter a escrutinio parlamentario los años en los que Neves estuvo al frente de la Policía Judicial. EFE

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