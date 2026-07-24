Meta lanza la app Seller para los vendedores de Facebook Marketplace que quieran hacer crecer su negocio

Meta ha lanzado una aplicación para los vendedores de Facebook Marketplace que les permite tener en un mismo espacio los anuncios, los mensajes y el historial de ventas para gestionar su negocio.

Marketplace es un espacio de compraventa, similar a otras plataformas como Wallapop o Vinted, que apareció en la red social Facebook en 2016, aunque llego a España meses más tarde. Según datos de Meta, se publican cada mes 430 millones de artículos en todo el mundo.

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Aunque la idea original era facilitar un espacio a particulares para que pudieran vender artículos de segundo mano atendiendo a un criterio de proximidad, con el tiempo, se ha convertido en una fuente de ingresos, a modo de pequeño negocio, para algunas de estas personas.

Para ese tipo de vendedor más profesionalizado, Meta ha lanzado la aplicación 'Seller', para que puedan gestionar todo lo relacionado con sus anuncios en un único espacio, como informa en un comunicado.

Desde esta aplicación, además de crear y publicar los anuncios, se puede revisar el listado de artículos a la venta, atender a los mensajes de los potenciales compradores y monitorizar el rendimiento de las ventas.

'Seller' se dirige a vendedores de Marketplace mayores de 18 años y por el momento está disponible en Estados Unidos, donde puede descargarse gratuitamente desde la App Store.