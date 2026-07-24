Merz realiza cambios en el Gobierno con nuevos ministro de Sanidad y jefa de gabinete

Berlin, 24 jul (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, anunció este viernes cambios en su Gobierno, que pasará a tener a Carsten Linnemann como nuevo ministro de Sanidad, una cartera de la que se ocupaba hasta ahora Nina Warken, a quien el jefe del Ejecutivo germano eligió como jefa de gabinete.

Merz anunció también en la Cancillería Federal que Philipp Amthor pasará a ser el ministro para las relaciones con los estados federados y apuntó que habrá más cambios en su Ejecutivo, aunque aún precisa de tiempo para llevarlos a cabo.

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El canciller reaccionó así a la crisis generada tras la dimisión de Jens Spahn, jefe del grupo parlamentario que forman su partido, la Unión Cristianodemócrata (CDU), y la Unión Socialcristiana de Baviera (CSU), un cargo para el que Merz ha designado a Thorstein Frei.

Frei era hasta ahora el jefe de gabinete de Merz y será reemplazado por Warken. EFE