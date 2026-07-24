LeBron James elige seguir su carrera en Philadelphia 76ers

El jugador estadounidense de baloncesto LeBron James anunció este viernes su fichaje por Philadelphia 76ers, elección de la leyenda de la NBA para disputar una 24ª temporada en la liga norteamericana con la intención de ser "campeón" antes de retirarse.

"Pensé que mi carrera había terminado cuando finalizó la temporada. No estaba listo para anunciarlo, y sabía que necesitaba tiempo para decidirme, pero estaba bastante seguro de que había jugado mi último partido", escribió el propio LeBron en su cuenta de la red social 'X', para desvelar su futuro.

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El legendario alero de Akron finalizó su etapa de ocho años en Los Ángeles Lakers, donde fue campeón en 2020, el pasado verano, y su futuro quedó en el aire, con rumores de un regreso a Miami o buscar la siempre soñada conexión con Stephen Curry en los Warriors.

"Fui sincero en esa última rueda de prensa cuando dije que necesitaba reflexionar y decidir si aún amaba este deporte. Todavía lo amo de verdad, y tengo mucho que ofrecer. Las últimas semanas han sido muy especiales. Nunca antes había tenido la oportunidad de estar tan tranquilo y tomarme el tiempo necesario para pensar. He pasado unos meses increíbles con mis seres queridos, tratando de resolverlo todo. Esta es mi decisión final", añade.

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El máximo anotador histórico de la NBA y cuatro veces campeón se decidió por los 76ers, a sus 41 años, en busca de un último anillo. Un "último viaje" para el que, según la ESPN, firma un contrato de dos temporadas por ocho millones cada una. "No juego por dinero. No juego por mi familia. ¿Qué es lo que realmente me importa ahora? Aún quiero sacrificarme. Aún quiero trabajar. Aún quiero esforzarme al máximo. Aún quiero competir, ganar y tener la oportunidad de sentir la emoción de ganar otro campeonato", afirma.

"Creo que puedo ayudar a que los Philadelphia 76ers se conviertan en un equipo campeón y estoy muy emocionado de motivar a una nueva afición y comenzar este increíble viaje una última vez. Gracias, Los Ángeles. Siempre amaré Miami y el noreste de Ohio siempre será mi hogar", termina.

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