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España pide a Bruselas activar el mecanismo europeo de respuesta y cuatro aviones para la extinción de incendios

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El Gobierno de España ha solicitado a la Unión Europea la activación del mecanismo europeo de respuesta, a solicitud de la Unidad Militar de Emergencias (UME), y ha requerido al menos cuatro medios aéreos de extinción de ala fija para la extinción de los incendios que están afectando al país, especialmente a la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila.

Fuentes de Moncloa han confirmado a Europa Press que Grecia ya ha aceptado esta petición, ofreciendo dos aviones Canadair CL-415. Asimismo, durante este viernes por la mañana se celebrará una reunión preparatoria para el despliegue.

El Gobierno declaró a última hora del jueves la emergencia de interés nacional en la Comunidad de Madrid y Ávila "como consecuencia de la evolución de los incendios forestales" ubicados en los términos municipales de Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias (Comunidad de Madrid) y Burgohondo (Ávila). Se han evacuado a cerca de 11.500 personas por la complicación de las llamas.

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El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, preside además la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD), que se celebra en el Complejo de la Moncloa. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha desplazado al Puesto de Mando Avanzado de Cenicientos (Madrid).

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