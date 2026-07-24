El presidente del Parlamento balear (Vox) expresa a Felipe VI su preocupación por la 'ley de nietos'

El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, le ha expresado al Rey Felipe VI su preocupación por la aplicación de la 'ley de nietos' y ha pedido que "todo se haga de una manera legal y razonable".

De este modo se ha expresado el también líder de Vox en Baleares en declaraciones a los medios de comunicación tras la tradicional audiencia de verano ofrecida este viernes por el monarca en el Palacio Real de la Almudaina de Palma.

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Le Senne ha aprovechado para darle la bienvenida a Felipe VI a Mallorca y agradecerle el papel jugado por la Familia Real, que habitualmente pasa sus vacaciones en Palma, a la hora de "situar a la isla en el panorama internacional".

El inicio de la charla, igual que ha sucedido con Prohens, ha versado sobre los incendios que asolan la Península, a cuyos afectados Le Senne ha enviado "muchos ánimos". "Espero que se puedan contener y que no sea todavía más grave de lo que parece que ya es la situación", ha dicho.

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También han abordado el crecimiento poblacional que ha experimentado Baleares en las últimas décadas o la situación del turismo.

Aunque ha recordado que ha acudido a la audiencia en calidad de presidente del Parlament y no como líder de Vox en Baleares, también ha acabado poniendo sobre la mesa algunos temas sobre los que tienen una "preocupación recurrente" en su partido.

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Uno de ellos, ha desvelado, ha sido la supuesta problemática originada a raíz de la 'ley de nietos. "Está en cuestión una instrucción que se dictó en el desarrollo de esa ley que probablemente ha ampliado su ámbito de aplicación de manera exagerada, entonces le he transmitido esa preocupación", ha manifestado.

Al ser preguntado si la llegada de personas migrantes en patera a las costas de Baleares ha sido otro de los asuntos que ha abordado con el monarca, Le Senne ha evitado responder.

"Bueno, hemos hablado, claro, porque es un aspecto que preocupa a muchos ciudadanos de las Islas y es un tema sobre el que tenemos una posición muy clara. Pero como vengo como presidente del Parlament, si quieren otro día hacemos una rueda de prensa como presidente de Vox y doy más detalles", ha zanjado.

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