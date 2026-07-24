Doce claves para entender la importancia de los JCC 2026

Santo Domingo, 24 jul (EFE).- Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe marcan el comienzo del ciclo olímpico hacia Los Ángeles 2028 en un año inolvidable: el certamen polideportivo más antiguo del mundo cumple un siglo de vigencia.

Un segundo aspecto para tener en cuenta: La fiesta de Santo Domingo que comenzará este viernes se extenderá hasta el 8 de agosto con la participación de más de 6.000 competidores de 37 países en 40 deportes.

Y aquí van doce claves más para entender la importancia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe (JCC 2026).

Tercera clave. Si en 2026 la edición 25 de los JCC han convocado a 37 países, la versión inaugural, celebrada en Ciudad de México en 1926 tuvo una participación de... tres países: Cuba, Guatemala y el anfitrión.

Cuarta clave. El certamen es el comienzo de una andadura de dos años en busca del próximo sueño olímpico. En otras palabras, es la primera gran prueba continental y el semillero oficial para los deportistas que tienen como objetivo final Los Ángeles.

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Quinta clave. Próxima estación tras JCC Santo Domingo 2026, los Juegos Panamericanos de Lima 2027. Muchas de las disciplinas en juego hasta el 8 de agosto otorgan pasajes directos y plazas para la cita en la capital peruana.

Sexta clave. En el teatro de la capital dominicana habrá dieciséis frenéticos días para medir el poderío deportivo entre pesos pesados de la región como México, campeón en 13 ediciones, Cuba, que ya dominó 11. Como fuerzas emergentes han aparecido en los últimos años Colombia y Venezuela.

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Séptima clave. Mayor participación de deportistas en toda la histórica del certamen. Más de 6.000 deportistas de 37 países ha llegado a República Dominicana.

Octava clave. Tres deportes debutantes en el programa oficial. Los deportes electrónicos o 'ciberdeportes' (e-sports), el monopatinaje o patinaje en tabla (skateboarding) y el balonred (netball) debutan en el calendario del certamen caribeño con una misión clara: seducir a un público más joven y diverso.

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Novena clave. Como una muestra de adaptación a las nuevas tendencias mundiales, la incorporación de los deportes electrónicos lleva un valor agregado: las medallas obtenidas pasan a sumar a la cuenta de sus países.

Décima clave. Múltiples sedes descentralizadas: Para albergar las 40 disciplinas, República Dominicana expandió sus sedes a cinco zonas geográficas: Santo Domingo como epicentro, además de subsedes en la región Norte y Este del país.

Undécima clave. El evento sirve como la plataforma ideal para descubrir a jóvenes talentos (promesas del deporte con edades muy tempranas) que darán de qué hablar en el futuro del deporte latinoamericano y caribeño.

Duodécima clave: Mascotas e identidad ambiental: 'Colí', la mascota oficial inspirada en el barrancolí, un ave pequeña y rápida endémica de la isla. La organización diseñó la mascota como embajadora de la biodiversidad caribeña para transmitir un mensaje explícito de sostenibilidad y preservación del medio ambiente. EFE

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