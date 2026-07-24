El barril de brent cae un 0,49 % y se mantiene en los 100 dólares

Madrid, 24 jul (EFE).- El precio del barril de brent para entrega en septiembre, tras cerrar el jueves con una subida de un 7,03 % en el mercado de futuros de Londres, hasta los 100,69 dólares, cede antes de la apertura del mercado un 0,49 % y se mantiene en los 100 dólares tras llegar a situarse la pasada madrugada en 101.

A las 08:00 horas, el barril de brent, con una caída del 0,49 %, se encuentra en 100,29 dólares.

Por su parte, el west texas intermediate (WTI), tras cerrar el jueves con un alza del 6,1 % hasta los 92 dólares, cede el 0,80 % y el barril se encuentra en 91,45 dólares.

Por el contrario, el gas natural TTF, al igual que el jueves, registra una leve alza del 0,21 % y se encuentra en 62,03 euros el megavatio/hora.

La subida del precio del crudo se produjo el jueves después de que los hutíes de Yemen ampliaran sus amenazas hasta incluir los puertos saudíes del mar Rojo, obligando a varios petroleros a cambiar de rumbo y poniendo en cuestión la capacidad de rutas alternativas al estrecho de Ormuz, lo que llevó al presidente de EE.UU., Donald Trump, a endurecer el tono contra Irán.

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El Gobierno de Irán ha calificado de "precedente incendiario" que Trump amenace con que los daños ocasionados por Teherán a buques, cargamentos u otros bienes serán pagados con fondos iraníes congelados, tras la decimotercera noche de ataques estadounidenses contra objetivos militares iraníes.

La campaña estadounidense busca, según Washington, debilitar las capacidades de la Guardia Revolucionaria y proteger el tránsito de buques comerciales, en un contexto de tensión creciente en torno al estrecho de Ormuz, una de las principales rutas marítimas para el transporte mundial de energía. EFE

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