China emite una alerta naranja por la tormenta Noul, que avanza hacia el sureste del país

Pekín, 24 jul (EFE).- China emitió este viernes una alerta naranja, la segunda de mayor nivel, por la tormenta Noul, formada de madrugada al este de Filipinas y que podría tocar tierra ya clasificado como tifón entre la noche del sábado y la mañana del domingo en la costa comprendida entre las provincias surorientales de Cantón y Fujian.

El Centro Meteorológico Nacional indicó que Noul, el duodécimo tifón del año según la nomenclatura china, se encontraba a las 05.00 hora local (21.00 GMT del jueves) unos 560 kilómetros al noreste de Manila, con vientos máximos de 18 metros por segundo cerca de su centro y una presión mínima de 998 hectopascales.

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El organismo prevé que el sistema avance hacia el oeste-noroeste a una velocidad de entre 25 y 30 kilómetros por hora, ganando fuerza de forma gradual, y que acceda entre la noche de este viernes y la madrugada del sábado al noreste del mar de China Meridional.

Después, Noul se aproximará a las costas de Cantón y Fujian y podría tocar tierra entre las localidades de Zhuhai y Zhangpu con vientos de entre 33 y 40 metros por segundo, ya con fuerza de tifón, antes de girar hacia el norte y debilitarse.

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Entre la mañana de este viernes y la del sábado, el Centro Meteorológico prevé vientos fuertes en el noreste del mar de China Meridional, el canal de Bashi, las aguas al este de Taiwán, el estrecho de Taiwán, el sur del mar de China Oriental y Fujian y Cantón.

La Administración Meteorológica Central de Taiwán ya había emitido el jueves por la noche una alerta marítima por Noul, con avisos a los buques en el canal de Bashi, los alrededores de la isla de Pratas y el tramo meridional del estrecho de Taiwán.

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Las bandas exteriores del sistema podrían dejar lluvias fuertes en el este y sur de Taiwán, con acumulados locales de entre 100 y 140 milímetros, mientras que Cantón prevé precipitaciones más intensas entre la noche del sábado y el domingo, con lluvias torrenciales e incluso extremadamente torrenciales en áreas del este provincial.

El Observatorio Nacional Marítimo emitió además una alerta amarilla por oleaje, con olas de entre cinco y siete metros en el noreste del mar de China Meridional y de entre tres y cinco metros en el estrecho de Taiwán.

Noul llega menos de dos semanas después del tifón Bavi, que dejó 135 heridos en Taiwán, obligó a evacuar a más de 1,7 millones de personas en la provincia china de Zhejiang y alteró la actividad de varios aeropuertos del este del gigante asiático. EFE

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