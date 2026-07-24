Cuatro palestinos y un israelí mueren en un tiroteo en Cisjordania ocupada

Jerusalén, 24 jul (EFE).- Cuatro palestinos y un israelí murieron este viernes durante un tiroteo en la aldea de Tell, al suroeste de Nablus (Cisjordania ocupada) y cerca del asentamiento colono de Havat Gilad, según datos del servicio de emergencias israelí Estrella de David Roja (MDA) y del Ministerio de Salud palestino.

El Ejército israelí (FDI) emitió un comunicado asegurando que varios palestinos robaron el arma de un "guardia de seguridad" que llegó al lugar, tras recibir el reporte de un supuesto ataque contra colonos mientras hacían senderismo en la zona, y que dispararon contra civiles israelíes.

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Esta versión contrasta con la de las autoridades palestinas, que indican que cuatro personas de Cisjordania ocupada murieron "a manos de las fuerzas de ocupación durante un ataque de colonos israelíes".

Además, añaden que antes de la llegada de las FDI, colonos israelíes "atacaron viviendas palestinas en Tell y abrieron fuego contra ellas".

El Ministerio de Salud palestino también desglosó que otros cuatro palestinos resultaron heridos por disparos israelíes y que tres de ellos permanecen en estado de gravedad.

No se ha aclarado aún si fueron colonos -que a menudo portan armas autorizadas por el Gobierno israelí- o soldados quienes dispararon contra los palestinos.

Por su parte, según MDA, el israelí fallecido era un hombre de 30 años y detallaron que, durante sus labores de emergencia, evacuaron en helicóptero a dos heridos de bala: un hombre de unos 20 años en estado grave y otro de unos 20 años en estado moderado.

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El Ejército israelí calificó de "terroristas" a los palestinos que estuvieron involucrados en el suceso y en estos momentos están tratando de dar con el paradero de algunos de ellos, así como estableciendo cordones de seguridad en la ciudad de Nablus y en la aldea de Tell.

El ministro de Finanzas israelí, el ultraderechista y también colono Bezalel Smotrich, instó a las FDI a tomar medidas enérgicas contra los palestinos tras el mortal enfrentamiento entre palestinos y colonos en Cisjordania.

"Exijo que las FDI tomen medidas enérgicas contra la aldea asesina y sus alrededores, y que restablezcan la gobernanza y la disuasión", afirmó Smotrich en una publicación en X.

Según el Ministerio de Salud palestino, 82 palestinos han muerto en las gobernaciones de Cisjordania ocupada desde principios de este año, 21 de ellos a manos de colonos israelíes.

Desde el 7 de octubre de 2023, fecha de los brutales ataques de Hamás en territorio israelí que dieron lugar al considerado como "genocidio" de Gaza según una comisión de expertos de la ONU, más de un millar de palestinos han muerto por fuego del Ejército israelí o de colonos en Cisjordania ocupada.

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Asimismo, se producen ataques diarios contra terrenos y viviendas palestinas, vandalización de sus propiedades, ganado sacrificado y mezquitas incendiadas por parte de colonos israelíes que asaltan sus aldeas. EFE

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