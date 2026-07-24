China y las crisis internacionales lastran al Grupo Volkswagen, que gana un 30,7 % menos

Berlín, 24 jul (EFE).- La evolución negativa del mercado chino y las crisis internacionales lastraron los resultados del primer semestre del Grupo Volkswagen presentados este viernes, que arrojaron una contracción en beneficios de un 30,7 %, hasta los 3.103 millones de euros, en la primera mitad del año.

El Grupo Volkswagen, el mayor fabricante de vehículos de Europa y una compañía que tiene en marcha un plan de reducción de plantilla que afecta a decenas de miles de empleados, bajó en esos seis meses su ebit o resultado operativo un 11,6 %, hasta los 5.931 millones, al tiempo que la facturación de la compañía cayó mínimamente, un 0,2 % respecto al mismo periodo del ejercicio pasado, hasta los 158.102 millones de euros.

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En el segundo trimestre, los beneficios netos cayeron aún más respecto al mismo periodo de 2025, al experimentar una bajada de un 32,9 % hasta los 1.538 millones de euros, mientras que la facturación subió apenas un 2 % hasta los 82.444 millones.

El resultado operativo o ebit descendió un 9,5 %, hasta los 3.469 millones de euros, entre abril y junio.

El Grupo Volkswagen vendió en el primer semestre 4 millones de vehículos, un 8,4 % menos que en la primera mitad de 2025, lastrado por factores como la evolución del mercado en China y el impacto económico de crisis internacionales, entre tensiones comerciales y geopolíticas.

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La compañía habló de "importantes caídas del mercado" en China, un mercado altamente competitivo con otras 150 empresas rivales y en el que, en sólo seis meses, se han lanzado este año más de 500 nuevos modelos, según las cuentas de la compañía.

"A nivel mundial, hemos entregado más coches que el año anterior, sin contar el mercado chino, que ha caído un 20 %", dijo el consejero delegado de la compañía, Oliver Blume, quien apuntó que las firmas de China ya tienen una cuota de mercado superior al 8 % en Europa.

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En el gigante asiático, las ventas del Grupo Volkswagen en los primeros seis meses del año cayeron un 31,6 %, mientras que crecieron en Sudamérica, donde la firma registró una subida de un 5,2 %.

Mayor fue el crecimiento de las ventas experimentado en Europa oriental y central (9,6 %), mientras que las ventas en Europa occidental crecieron un 1,3 %.

La empresa reconoció "un entorno de mercado difícil" en el comunicado sobre sus resultados del primer semestre de 2026, aunque destacó que la facturación se mantuvo, "en gran medida, al mismo nivel" que en los primeros seis meses de 2025, cuando la compañía facturó 158.364 millones de euros.

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Según Blume, buena parte de las dificultades del mercado internacional del automóvil que encuentra el Grupo Volkswagen se deben a las actuales "crisis geopolíticas, conflictos comerciales, una creciente subida de los requisitos regulatorios, mercados volátiles y una competición endurecida".

Arno Antlitz, director financiero y de operaciones del Grupo Volkswagen, cifró en entre 4.000 y 5.000 millones de euros anuales las consecuencias de las políticas arancelarias de países como los Estados Unidos en una llamada con medios de comunicación.

El grupo Volkswagen, el mayor fabricante europeo de automóviles, tiene en marcha un plan de reducción de plantilla presentado en 2025 que afecta a 50.000 empleados, la mayoría de ellos en la marca Volkswagen (35.000) y el resto en Audi y Porsche.

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Recientemente, Blume comentó en una entrevista interna de la intranet de la compañía a la que tuvo acceso la revista Der Spiegel que la firma valoraba mayores recortes, con la posible eliminación de 50.000 empleos adicionales en todo el mundo.

El grupo Volkswagen, que dijo este mes que tiene previsto reducir capacidades de producción hasta 9 millones de vehículos anuales para adaptarse al mercado, trata de reducir costes recortando también la oferta de sus modelos automovilísticos paulatinamente en un 50 % para concentrarse en los segmentos más atractivos.

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La complejidad de su oferta de modelos se reducirá hasta en un 75 %.

Barcelona, 24 jul (EFE).- La compañía automovilística Seat, que incluye las marcas Seat y Cupra, logró un beneficio operativo de 122 millones hasta junio, tres veces más que en 2025 (+ 222 %), cuando registró 38 millones, impulsada por la reducción de costes en la compañía, por la exención de los aranceles al Cupra Tavascan y por el tirón de la marca Cupra.

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Según ha dado a conocer este viernes el grupo Volkswagen, Seat y Cupra ingresaron 7.695 millones de euros hasta junio, un 1,3 % más que en la primera mitad de 2025.

En un comunicado, Seat y Cupra han asegurado que el beneficio operativo logrado hasta junio "confirma" que la compañía "avanza en la dirección correcta".

Las marcas Seat y Cupra vendieron de enero a junio de este año unos 299.700 vehículos, lo que supone un 1 % menos que en el mismo período de 2025, cuando sus ventas alcanzaron los 302.600 coches.

Cupra vendió 170.100 vehículos entre enero y junio, logrando su mejor primer semestre de la historia, impulsada por las entregas de sus modelos eléctricos, que aumentaron un 7,2 % en total.

La marca Seat vendió 129.600 vehículos en el primer semestre, y logró una fuerte demanda del nuevo Seat Ibiza (+9,2 %).

Las cuentas de VW destacan el aumento de la demanda del modelo totalmente eléctrico Cupra Tavascan, que se fabrica en China, y recuerdan que Cupra ha lanzado al mercado el Cupra Raval, el primer eléctrico fabricado en la planta de Martorell, al tiempo que resalta el crecimiento en ventas del nuevo Seat Ibiza.

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En este sentido, Seat destaca que "el lanzamiento del Cupra Raval en abril superó todas las expectativas, duplicando las previsiones de pedidos de los clientes, convirtiéndose en su lanzamiento más exitoso hasta la fecha e impulsando un aumento del 85 % en los pedidos de los coches 100 % eléctricos de Cupra durante el segundo trimestre".

Por otra parte, Seat asegura que el llamado 'Performance Program' puesto en marcha en 2025 "sigue dando resultados tangibles, reforzando la eficiencia operativa mediante una estricta disciplina de costes y, al mismo tiempo, sentando las bases para el crecimiento futuro", y añade que "la exención de los aranceles adicionales de la UE al Cupra Tavascan ha contribuido positivamente a los resultados interanuales".

"Las medidas que estamos implementando están dando resultados tangibles mientras continuamos desarrollando nuestra estrategia corporativa a largo plazo", ha resaltado el consejero delegado de Seat y Cupra, Markus Haupt.

El vicepresidente ejecutivo de finanzas e IT de Seat y Cupra, Patrik Andreas Mayer, asegura que ahora la compañía debe mantener su "enfoque disciplinado en la excelencia operativa" y seguir mejorando "la calidad de los márgenes" para garantizar un "éxito duradero".

En la misma línea, Volkswagen atribuye la mejora del resultado operativo de Seat y Cupra a la reducción de los costes de producto y de los gastos generales asociada a la implementación del programa de mejora del rendimiento, y también admite que la exención de aranceles adicionales de la UE para el Cupra Tavascan fabricado en China -vigente desde febrero- tuvo un impacto positivo en comparación con el año anterior.

De enero a junio, el Grupo Volkswagen vio caer sus beneficios un 30,7 %, hasta los 3.103 millones de euros, respecto al mismo periodo de 2025, informó este viernes el consorcio automovilístico, que tiene en marcha un plan de reducción de plantilla que afecta a miles de empleados.

La facturación de la compañía cayó en el primer semestre del año un 0,2 % respecto al mismo periodo del ejercicio pasado, hasta los 158.102 millones de euros, mientras que el resultado operativo o ebit bajó un 11,6 %, hasta los 5.931 millones.

El Grupo Volkswagen, el mayor fabricante europeo de automóviles, tiene en marcha un extenso plan de reducción de plantilla que afecta principalmente a la marca Volkswagen.

Aunque Seat no está afectado por los recortes de personal y la planta de Martorell tiene costes inferiores a las plantas alemanas, la compañía española está pendiente de cómo le puede afectar la reducción de plantas en Alemania y de modelos anunciada por Volkswagen.