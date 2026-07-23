Un detenido y dos investigados por el intento de homicidio de un hombre y un policía en Cheste

La Guardia Civil ha detenido a un hombre e investigado a otros dos que presuntamente participaron en el homicidio de un varón y de un policía local en la localidad valenciana de Cheste.

El pasado 20 de junio, un hombre de 24 años fue interceptado por tres personas con el fin de que comprara droga. Ante su negativa, uno de los tres atacó a la víctima con un arma blanca y esta huyó. Fue perseguido hasta que consiguió entrar en el interior de un establecimiento de hostelería, donde fue apuñalado, informa el instituto armado.

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Tres agentes de la Policía Local de Cheste accedieron al local y observaron al ahora detenido empuñando un arma blanca. Uno de los agentes hizo uso de su defensa eléctrica, pero el agresor se arrancó los dardos y apuñaló al agente. El chaleco impidió que tuviera lesiones de gravedad, por lo que logró volver a descargar un nuevo disparo y reducir al autor.

Este hombre, de 31 años y nacionalidad argelina, fue arrestado por un delito de homicidio en grado de tentativa, tras lo que se decretó su ingreso en prisión provisional. La Policía Judicial de Llíria (Valencia) se hizo cargo de la investigación.

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Posteriormente, gracias al visionado de las cámaras de seguridad y a la colaboración entre la Guardia Civil y la Policía Local de Cheste, se consiguió identificar a los dos acompañantes del detenido. De esta forma, la versión inicial de un agresor solitario dejó de tener sentido.

Los dos acompañantes cooperaron con el autor principal mediante agresiones físicas a la víctima y la posterior persecución hasta el interior del establecimiento donde se produjo el apuñalamiento. Estos dos hombres, de 26 y 30 años y nacionalidad marroquí, han sido investigados un delito de homicidio en grado de tentativa.

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A uno de los coautores le consta una orden de expulsión, por lo que ha sido ingresado en un centro de internamiento de extranjeros a la espera de lo que decrete la autoridad competente. El otro tiene una orden de busca, captura e ingreso en prisión. Las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Requena (Valencia) plaza número 2.