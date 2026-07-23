Riyadh Air firma un memorando con Air Europa para reforzar su conectividad con España y Latinoamérica

Riyadh Air y Air Europa han firmado un memorando de entendimiento (MoU) con el objetivo de explorar nuevas oportunidades para reforzar la conexión entre Madrid y Riad (Arabia Saudí) y facilitar el acceso desde otros destinos de España, el sur de Europa y Latinoamérica, tras el reciente estreno de la aerolínea saudí en la capital española y, días antes, en Málaga con una ruta estacional.

Tal y como se desprende de un comunicado, esta colaboración incluirá una mayor cooperación en la red de rutas, la reciprocidad entre los programas de fidelización, la innovación digital y los servicios de aviación.

Esta alianza ya fue anunciada por consejero delegado de Riyadh Air, Tony Douglas, tras la inauguración de la ruta Madrid-Riad el pasado 17 de julio: "El aterrizaje en Madrid, junto con nuestro servicio estacional a Málaga y nuestra nueva alianza estratégica con Air Europa, supone un enorme paso adelante en nuestra misión de conectar Riad con el mundo".

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Con su debut en España, la compañía aérea ya ya opera vuelos a seis destinos, entre ellos Londres, El Cairo, Dubái y Yeda, mientras que ha abierto la venta de billetes para vuelos a otras seis ciudades desde Riad: Daca, Islamabad, Kuala Lumpur, Lahore, Manchester y Bombay. Se anunciarán más en las próximas semanas y meses.

Para responder a este crecimiento, la compañía propiedad al 100% del Fondo de Inversión Pública (PIF) y patrocinador del Atletico de Madrid, poniendo nombre a su estadio como Riyadh Air Metropolitano, dispone de acuerdos en aviones por más de 180 unidades, entre aeronaves Airbus y Boeing.

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Recientemente, durante el Salón Aeronáutico de Farnborough, se ha comprometido a ejercer las opciones para comprar 28 aviones Boeing 787 Dreamliner adicionales dentro de un pedido de 2023 y también ha confirmado un encargo de seis aviones Airbus A350-1000 más.