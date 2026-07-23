La ESA despliega un amplio programa en León capital para vivir el eclipse de Sol el 12 de agosto

La Agencia Espacial Europea (ESA), junto al Ayuntamiento de León y la Universidad de León (ULE), desplegará un amplio programa en la capital leonesa, en el interior e inmediaciones del Palacio de Exposiciones y Congresos, con motivo del eclipse de Sol el próximo día 12 de agosto.

El evento, en el que está prevista la participación de miles de personas, reunirá a científicos, ingenieros y expertos en astronomía que acompañarán al público durante toda la jornada para descubrir la ciencia que hay detrás del eclipse mediante actividades interactivas, charlas y observación en directo, de modo que será una oportunidad única para vivir la totalidad junto a quienes estudian el Sol y el Universo cada día.

PUBLICIDAD

Todo el programa de la jornada es gratuito y abierto al público, sin necesidad de inscripción y comenzará a las 10.00 horas, momento en que los visitantes podrán disfrutar en el Palacio de Exposiciones y Congresos de talleres, experimentos y actividades interactivas para todas las edades hasta las 14.00 horas, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ESA.

Desde la ciencia del Sol y los eclipses hasta las misiones espaciales europeas, la ingeniería aeroespacial o la historia de la astronomía, el programa ofrece propuestas para familias, aficionados al espacio y cualquier persona con curiosidad por descubrir cómo exploran y comprenden los especialistas el Universo.

PUBLICIDAD

Por la tarde las actividades se trasladarán al exterior del Palacio de Exposiciones. Las puertas se abrirán a las 17.30 horas para que el público disponga de tiempo suficiente para acceder al recinto antes de que el programa en el escenario comience a las 18.30 horas.

OBSERVACIÓN

Las actividades de la tarde incluirán charlas de divulgación y explicaciones de expertos que acompañarán al público durante cada fase del eclipse para ayudarle a comprender qué sucede en el cielo y por qué el 12 de agosto de 2026 será un acontecimiento tan excepcional.

PUBLICIDAD

A las 19.30 horas comenzará la observación del eclipse guiada por expertos de la ESA, la Universidad de León y la Asociación Leonesa de Astronomía. Tras la fase de totalidad, habrá una conexión en directo con la retransmisión en directo de la ESA desde Teruel y la programación se extenderá hasta aproximadamente las 21.45 horas.