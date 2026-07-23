Julio Gómez, presidente de la Casa de Cantabria en México, será el pregonero del Día de Cantabria en Cabezón

El presidente de la Casa de Cantabria en México, Julio Gómez, ha sido elegido este año como pregonero del Día de Cantabria en Cabezón de la Sal.

Así se lo ha trasladado el alcalde del municipio, el regionalista Víctor Reinoso, a la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia (PP), en una reciente reunión entre ambos.

Urrutia ha apoyado y agradecido al alcalde la elección de Gómez por ser una persona "siempre dispuesta a colaborar con todos los cántabros que acuden a este país y referente de nuestra comunidad en México".

Además, ha resaltado que, en su condición de presidente de la Casa de Cantabria en México, "lleva el nombre de Cantabria por todo el mundo".

También el Ejecutivo ha resaltado la ayuda que prestó Gómez en el traslado de los restos de la escritora, periodista, política y pedagoga Matilde de la Torre, que hizo posible su repatriación desde México, donde murió en 1946, para enterrarla el pasado marzo en Cabezón de la Sal, su municipio natal.

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UN CÁNTABRO EN MÉXICO

Julio Gómez Gómez, originario del valle de Lamasón, pertenece a la generación de hombres y mujeres que entre los años cincuenta a setenta protagonizaron una importante emigración hacia América, con la esperanza de construir un futuro mejor y sin renunciar nunca a su identidad, ha destacado en un comunicado el Gobierno regional.

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México fue la nación que lo acogió y, "fruto de un trabajo incansable y una gran visión de futuro, logró forjarse una vida de éxito, manteniendo siempre el vínculo con su tierra y convirtiéndose en un digno representante de los valores y tradiciones de Cantabria".

El Ejecutivo ha destacado que el legado de Gómez "va más allá de lo empresarial, dada la importancia que ha dado siempre a preservar la identidad de quienes dejaron la comunidad y por ello afrontó el reto de asumir la presidencia de la Asociación Montañesa de México, que representa el sentir y tradiciones de generaciones de cántabros y sus descendientes".

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La Casa de Cantabria en México se conoce oficialmente como la Asociación Montañesa y fue creada en 1946 por un grupo de entusiastas montañeses.

APOYO DEL GOBIERNO EN EL DÍA DE CANTABRIA

Al margen de agradecer la elección de Gómez como pregonero, la consejera ha asegurado al alcalde que el Gobierno regional prestará todo el apoyo y colaboración en la organización tanto del acto de la lectura del Pregón, como en la propia festividad del Día de Cantabria.

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La fiesta del Día de Cantabria, que exalta las tradiciones regionales, se celebra en Cabezón de la Sal el segundo domingo de agosto. Diez días antes, tiene lugar el acto del pregón, en la carpa del Parque Conde San Diego.

El alcalde ha estado acompañado en la reunión por María Jesús García Hoyos, teniente alcalde y concejala de Cultura de Cabezón de la Sal.